پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھارتی میڈیا کی غیر ذمہ دارانہ رپورٹنگ اور پاکستان مخالف جارحانہ بیانیہ مسلسل جاری ہے۔
مودی سرکار کے گودی میڈیا نے بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے پاکستان کے خلاف الزامات کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ جنگی جنون میں مبتلا بھارت نے حیران کن طور پر محض 10 منٹ میں پہلگام پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر درج کرکے پاکستان کو نامزد بھی کر دیا۔
پاکستان دشمنی میں بھارتی میڈیا نے پہلگام سے جائے وقوع کے 5 کلومیٹر کے دشوار گزار ڈیڑھ گھنٹے کے فاصلے کو بھی مکمل طور پر نظر انداز کر دیا اور بھارتی چینلز نے بغیر تصدیق کے حملے کو منظم دہشتگردی کے طور پر پیش کرتے ہوئے مسلمان مخالف جذبات کو ابھارا۔
واقعے کے ایک گھنٹے بعد ہی بھارتی میڈیا پر پاکستان مخالف اشتعال انگیز جنگی بیانیہ ایک منظم شکل اختیار کر گیا۔
عالمی میڈیا کی جانب سے پہلگام کے حوالے سے بھارتی میڈیا کی رپورٹنگ کو بے بنیاد اور حقائق سے مبرا قرار دیا گیا جبکہ اس غیر ذمہ دارانہ اور جارحانہ رپورٹنگ کو بھارت کے اندر سے بھی تنقید کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ بھارتی میڈیا کے اشتعال انگیز اور گمراہ کن پروپیگنڈا نے ہمیشہ صحافتی اصولوں کو پامال کیا ہے۔
عالمی دفاعی ماہرین کے مطابق پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے حوالے سے بھارتی میڈیا کی پاکستان مخالف جارحانہ رپورٹنگ پہلے سے تیار شدہ منصوبے کا حصہ تھی۔
دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ عالمی میڈیا کا بھارت کی پہلگام سے متعلق رپورٹنگ کو غیر ذمہ دارانہ قرار دینا گودی میڈیا کو بے نقاب کرتا ہے، جبکہ پہلگام فالس فلیگ بھی مکروہ بیانیے کے ذریعے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے اڑی اور پلوامہ جیسے بھارتی ڈراموں کا تسلسل ثابت ہوا ہے۔