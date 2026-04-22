گریڈ 16 کا افسر 22 سال بعد ملازمت پر بحال، پروموشن سمیت تمام واجبات ادائیگی کا حکم

داؤد انجینئرنگ کالج کے مینٹی نینس آفیسر بابربلوچ کو2002میں 6دن کی غیرحاضر پربرطرف کردیاگیاتھا

کورٹ رپورٹر April 22, 2026
کراچی:

سندھ ہائی کورٹ نے گریڈ 16 کے افسر کو 22 سال کے بعد ملازمت پر بحال کردیا۔ عدالت نے پروموشن سمیت تمام واجبات کی ادائیگی کا بھی حکم دیا ہے۔

داؤد انجینئرنگ کالج کے برطرف مینٹی نینس آفیسر کو سندھ ہائی کورٹ سے 22 سال کے بعد انصاف مل گیا۔ عدالت نے گریڈ 16 کے افسر بابر بلوچ کو22سال بعد ملازمت پربحال کردیا اور پروموشن سمیت تمام واجبات بھی اداکرنےکاحکم دےدیا۔

بابربلوچ کو2002میں 6دن کی غیرحاضر پربرطرف کردیاگیاتھا۔ 2022میں سپریم کورٹ نے مقدمہ واپس سندھ ہائیکورٹ بھیجاتھا۔

وکیل کے مطابق کالج نےپرنسپل کو غیرحاضری پربرطرف کرکےبحال کردیاتھا۔6دن کی غیرحاضری پرملازمت سےبرطرفی قانون کےخلاف ہے۔ سپریم کورٹ نے پرنسپل کی بحالی اور درخواست گزار کی عدم بحالی پرحیرت کااظہارکیاتھا۔
متعلقہ

Express News

کراچی میں 3 روز قبل گھر کے قریب سے لاپتہ ہونے والے ڈھائی سالہ بچے کی نالے سے لاش برآمد

Express News

صدر زرداری خیریت سے ہیں قوم جھوٹی خبروں پر کان نہ دھرے، سینیٹر سلیم مانڈوی والا

Express News

عمران خان کرکٹ اسٹیڈیم میں کے پی اسمبلی کے اجلاس پر کتنی لاگت آئی؟

Express News

پنڈی میں تعطیل کا جعلی نوٹی فکیشن وائرل

Express News

پیک آورز میں لوڈشیڈنگ کا دورانیہ کم ہوگیا ہے، وزارت توانائی

Express News

اسلام آباد مذاکرات کا دوسرا ممکنہ دور، ایران نے شرکت کا تاحال کوئی جواب نہیں دیا، وزیر اطلاعات

