لاہور میں ریس لگاتی کاروں نے موٹر سائیکل سوار نوجوان کو کچل دیا

پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کرلیا

ویب ڈیسک April 22, 2026
لاہور: ڈیفنس اے کے علاقے میں ریس لگاتی کاروں کی ٹکر سے نوجوان شدید زخمی ہو گیا۔

پولیس کے مطابق زخمی نوجوان کی شناخت سیف کے نام سے ہوئی ہے جو موٹر سائیکل پر اپنے دفتر سے گھر جا رہا تھا کہ اسی دوران ریس لگاتی دو تیز رفتار گاڑیوں نے اسے ٹکر مار دی۔

حادثے کے نتیجے میں سیف شدید زخمی ہو گیا جسے فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کیا گیا جہاں اس کا علاج جاری ہے۔

پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کا مقدمہ زخمی کے بھائی حمزہ کی مدعیت میں نامعلوم کار ڈرائیورز کے خلاف درج کر لیا گیا ہے۔

قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنے شروع کر دیے ہیں جبکہ واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔

 
متعلقہ

Express News

کراچی میں 3 روز قبل گھر کے قریب سے لاپتہ ہونے والے ڈھائی سالہ بچے کی نالے سے لاش برآمد

Express News

صدر زرداری خیریت سے ہیں قوم جھوٹی خبروں پر کان نہ دھرے، سینیٹر سلیم مانڈوی والا

Express News

عمران خان کرکٹ اسٹیڈیم میں کے پی اسمبلی کے اجلاس پر کتنی لاگت آئی؟

Express News

پنڈی میں تعطیل کا جعلی نوٹی فکیشن وائرل

Express News

پیک آورز میں لوڈشیڈنگ کا دورانیہ کم ہوگیا ہے، وزارت توانائی

Express News

اسلام آباد مذاکرات کا دوسرا ممکنہ دور، ایران نے شرکت کا تاحال کوئی جواب نہیں دیا، وزیر اطلاعات

