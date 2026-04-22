پولیس کی خفیہ اطلاع پر کارروائی،2 رکنی گروہ گرفتار

کراچی کی لیاقت آباد پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے پرانی سبزی منڈی کے علاقے سے دو رکنی گروہ کو گرفتار کر لیا جو پنجاب سے چوری شدہ مال صوبہ خیبر پختونخوا میں فروخت کرنے میں ملوث تھا۔
ایس پی ماڈل ٹاؤن اسد علی کے مطابق ملزمان شہریوں کو گن پوائنٹ پر لوٹنے اور جھپٹا مار کارروائیوں میں ملوث تھے، خصوصاً خواتین اور بزرگ شہریوں کو نشانہ بناتے ہوئے موبائل فون اور دیگر قیمتی اشیاء چھین لیتے تھے۔
سی سی ٹی وی فوٹیج میں ایک ملزم کو موٹر سائیکل چوری کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا، جبکہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق ملزمان 30 سے زائد وارداتوں میں ملوث رہے ہیں۔
پولیس نے ملزمان عمران اور ولید کے قبضے سے 13 چوری شدہ موبائل فونز، ایک موٹر سائیکل، اسلحہ اور 5 لاکھ 50 ہزار روپے نقدی برآمد کر لی ہے۔
پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش جاری ہے اور عوام کے جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔