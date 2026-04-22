پولیس کی خفیہ اطلاع پر کارروائی،2 رکنی گروہ گرفتار

ملزمان شہریوں کو گن پوائنٹ پر لوٹنے اور جھپٹا مار کارروائیوں میں ملوث تھے

ویب ڈیسک April 22, 2026
کراچی کی لیاقت آباد پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے پرانی سبزی منڈی کے علاقے سے دو رکنی گروہ کو گرفتار کر لیا جو پنجاب سے چوری شدہ مال صوبہ خیبر پختونخوا میں فروخت کرنے میں ملوث تھا۔

ایس پی ماڈل ٹاؤن اسد علی کے مطابق ملزمان شہریوں کو گن پوائنٹ پر لوٹنے اور جھپٹا مار کارروائیوں میں ملوث تھے، خصوصاً خواتین اور بزرگ شہریوں کو نشانہ بناتے ہوئے موبائل فون اور دیگر قیمتی اشیاء چھین لیتے تھے۔

سی سی ٹی وی فوٹیج میں ایک ملزم کو موٹر سائیکل چوری کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا، جبکہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق ملزمان 30 سے زائد وارداتوں میں ملوث رہے ہیں۔

پولیس نے ملزمان عمران اور ولید کے قبضے سے 13 چوری شدہ موبائل فونز، ایک موٹر سائیکل، اسلحہ اور 5 لاکھ 50 ہزار روپے نقدی برآمد کر لی ہے۔

پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش جاری ہے اور عوام کے جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔
متعلقہ

Express News

کراچی میں 3 روز قبل گھر کے قریب سے لاپتہ ہونے والے ڈھائی سالہ بچے کی نالے سے لاش برآمد

Express News

صدر زرداری خیریت سے ہیں قوم جھوٹی خبروں پر کان نہ دھرے، سینیٹر سلیم مانڈوی والا

Express News

عمران خان کرکٹ اسٹیڈیم میں کے پی اسمبلی کے اجلاس پر کتنی لاگت آئی؟

Express News

پنڈی میں تعطیل کا جعلی نوٹی فکیشن وائرل

Express News

پیک آورز میں لوڈشیڈنگ کا دورانیہ کم ہوگیا ہے، وزارت توانائی

Express News

اسلام آباد مذاکرات کا دوسرا ممکنہ دور، ایران نے شرکت کا تاحال کوئی جواب نہیں دیا، وزیر اطلاعات

