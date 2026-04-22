ٹک ٹاکر کاشف ضمیر کا مبینہ طور پر ایک اور فراڈ کیس سامنے آگیا

سی ٹی ڈی اہلکار کراچی میں تعینات ہے اور ٹک ٹاکر ان کے ہاں قیام کرتا رہا ہے، پولیس نے مقدمہ درج کرلیا

ویب ڈیسک April 22, 2026
ٹک ٹاکر کاشف ضمیر کا مبینہ طور پر ایک اور فراڈ کا کیس سامنے آگیا ان پر الزام ہے کہ انہوں نے محکمہ انسداد دہشت گردی (سی ٹی ڈی) کے اہلکار سے لاکھوں روپے کا فراڈ کیا ہے، جس کے بعد پولیس نے ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے۔

سی ٹی ڈی اہلکار دوست محمد نے بتایا کہ ٹک ٹاکر کاشف ضمیر نے ان سے 19 لاکھ بٹور لیے ہیں، یہ پیسے انہیں اٹلی بھیجنے کا جھانسہ دے کر وصول کیا۔

رپورٹ کے مطابق ایک سال گزرنے کے بعد پولیس اہلکار کا فون اٹھانا بند کر دیا ہے، جس پر سی ٹی ڈی اہلکار دوست محمد کی درخواست پر تھانہ گلبرگ میں کاشف ضمیر کے خلاف فراڈ کا مقدمہ درج کیا گیا۔

تھانہ گلبرگ میں مقدمے کے اندراج کے بعد ٹک ٹاکر کاشف ضمیر کی گرفتاری کے لیے ڈیفنس میں واقع ان کے گھر پر چھاپہ مارا گیا۔

پولیس اہلکار دوست محمد سی ٹی ڈی کراچی میں تعینات ہے اور کاشف ضمیر پولیس اہلکار کے پاس کراچی جاکر قیام کرتا رہا ہے۔

دوست محمد نے بتایا کہ کاشف ضمیر سے دوسال قبل ٹک ٹاک پر دوستی ہوئی تھی۔
