جنگ اب ایران میں سخت گیر اور معتدل حلقوں کے درمیان ہے؛ ترجمان وائٹ ہاؤس

صدر ٹرمپ نے جنگ بندی کے خاتمے کے لیے کوئی حتمی ڈیڈ لائن مقرر نہیں کی

ویب ڈیسک April 22, 2026
وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیوٹ نے میڈیا سے گفتگو میں ایران کے ساتھ جنگ بندی کی توسیع کے معیاد کے بارے میں کہا ہے کہ کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے کہا کہ دراصل اس وقت جنگ ایران کے اندر سخت گیر اور معتدل حلقوں کے درمیان جاری ہے جن کے درمیان جنگ بندی سے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے۔

وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے مزید کہا کہ صدر ٹرمپ ایرانی قیادت کے ایک اور متفقہ جواب کے منتظر ہیں۔ اسی لیے انھوں نے جنگ بندی میں توسیع کا اعلان کرتے ہوئے ایران کو لچک دکھانے کا موقع دیا ہے۔ 

ترجمان وائٹ ہاؤس نے بتایا کہ امریکی فوجی حملوں اور کارروائیوں میں وقتی وقفہ ہے تاہم ایران پر اقتصادی دباؤ اور اس کی بحری ناکہ بندی بدستور جاری رہے گی۔

کیرولین لیوٹ نے واضح کیا کہ صدر ٹرمپ نے جنگ بندی کے خاتمے کے لیے کوئی حتمی ڈیڈ لائن مقرر نہیں کی۔ میڈیا میں گردش کرنے والی تین سے پانچ دن کی مدت کی خبریں درست نہیں ہیں۔

انھوں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے مزید کہا کہ جنگ بندی میں توسیع کب ختم ہوگی اس کا حتمی فیصلہ صدر ٹرمپ خود کریں گے۔

 
متعلقہ

Express News

یہودیوں کے تحفظ پر امریکی صدر کو ’اسرائیل کے اعلیٰ ترین اعزاز‘ سے نواز دیا گیا

Express News

پاکستان کی خطے میں قیام امن کی کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں؛ ایران

Express News

اسرائیل کیلیے جاسوسی کے الزام میں ایران میں ایک اور شخص کو پھانسی

Express News

پاکستان میں امریکا ایران مذاکرات 36 سے 72 گھنٹوں میں شروع ہوسکتے ہیں؛ ٹرمپ

Express News

لبنان میں چلتی کار پر اسرائیل کا ڈرون حملہ، 2 افراد جاں بحق

Express News

ایپسٹین کے ساتھی سُن لیں؛ آنکھ کے بدلے آنکھ، آئل ٹینکر کے بدلے آئل ٹینکر؛ ایران

