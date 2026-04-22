لبنان میں تازہ اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں صحافی سمیت 5 افراد شہید

ان حملوں کے دوران لبنانی صحافی امل خلیل بھی جان کی بازی ہار گئیں جن کی لاش تباہ شدہ عمارت کے ملبے سے نکالی گئی

ویب ڈیسک April 22, 2026
لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری ہے جہاں اسرائیلی فوج کے تازہ حملوں میں ایک صحافی سمیت کم از کم پانچ افراد شہید ہوگئے۔

عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے وادی بقاع میں ڈرون حملہ کرتے ہوئے حزب اللہ کے دو ارکان کو نشانہ بنانے اور انہیں شہید کرنے کا دعویٰ کیا۔ عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ ان حملوں کے دوران لبنانی صحافی امل خلیل بھی جان کی بازی ہار گئیں جن کی لاش تباہ شدہ عمارت کے ملبے سے نکالی گئی۔

عینی شاہدین کے مطابق جنوبی لبنان کے قصبے ال خیام اور دیگر علاقوں میں شدید اور منظم بمباری کی گئی، جس میں توپ خانے کا بھی استعمال کیا گیا۔ حملوں کے نتیجے میں متعدد رہائشی عمارتیں زمین بوس ہوگئیں جبکہ بلڈوزرز کے ذریعے بھی مکانات کو مسمار کیا گیا۔ اطلاعات ہیں کہ مساجد کو بھی نشانہ بنایا گیا۔

سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیلی فوج ضلع طائر سمیت مختلف علاقوں میں سڑکوں اور بنیادی ڈھانچے کو بھی تباہ کر رہی ہے جس سے شہری زندگی شدید متاثر ہو رہی ہے۔

دوسری جانب حزب اللہ نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیلی فوج کی ایک گاڑی کو ڈرون حملے میں نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔

 
متعلقہ

Express News

یہودیوں کے تحفظ پر امریکی صدر کو ’اسرائیل کے اعلیٰ ترین اعزاز‘ سے نواز دیا گیا

Express News

پاکستان کی خطے میں قیام امن کی کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں؛ ایران

Express News

اسرائیل کیلیے جاسوسی کے الزام میں ایران میں ایک اور شخص کو پھانسی

Express News

پاکستان میں امریکا ایران مذاکرات 36 سے 72 گھنٹوں میں شروع ہوسکتے ہیں؛ ٹرمپ

Express News

لبنان میں چلتی کار پر اسرائیل کا ڈرون حملہ، 2 افراد جاں بحق

Express News

ایپسٹین کے ساتھی سُن لیں؛ آنکھ کے بدلے آنکھ، آئل ٹینکر کے بدلے آئل ٹینکر؛ ایران

