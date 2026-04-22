جنگ بندی یا مذاکرات کیلیے وقت کی کوئی پابندی نہیں، تین سے پانچ دن کی مہلت کی خبریں جھوٹی ہیں؛ ٹرمپ

صدر ٹرمپ نے یہ تاثر بھی رد کیا کہ وہ مڈٹرم انتخابات کے پیش نظر معاملہ جلد ختم کرنا چاہتے ہیں

ویب ڈیسک April 22, 2026
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جنگ بندی یا مذاکرات سے متعلق مخصوص ٹائم فریم کی خبروں کو مسترد کر کرتے ہوئے کہا کہ جنگ بندی یا مذاکرات کیلیے وقت کی کوئی پابندی نہیں، تین سے پانچ دن کی مہلت کی خبریں جھوٹی ہیں۔

فوکس نیوز کو دیے گئے انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا کہ تین سے پانچ دن کی مہلت سے متعلق گردش کرنے والی خبریں بے بنیاد ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے کوئی نئی تاریخ طے نہیں کی گئی اور نہ ہی جنگ کے خاتمے کے لیے کوئی حتمی مدت مقرر ہے۔

صدر ٹرمپ نے یہ تاثر بھی رد کیا کہ وہ مڈٹرم انتخابات کے پیش نظر معاملہ جلد ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسی باتوں میں کوئی صداقت نہیں۔

انہوں نے مزید کہا کہ ایران کو آبنائے ہرمز میں امریکی ناکہ بندی زیادہ دباؤ میں ڈال رہی ہے جس کے باعث حالات میں تبدیلی ممکن ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران بمباری سے زیادہ ناکہ بندی سے خوفزدہ ہے۔

واضح رہے کہ گزشتہ روز صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیرا عظم شہباز شریف کی درخواست پر ایران پر حملے روکنے اور جنگ بندی میں توسیع کا اعلان کیا تھا۔ تاہم انہوں نے امریکی فوج کو آبنائے ہرمز میں ناکہ بندی جاری رکھنے کی ہدایت کی تھی۔

 
