ایران اب بھی طاقتور؟ امریکی رپورٹ نے ٹرمپ دعووں پر سوال اٹھا دیا

امریکی میڈیا کے مطابق ایران کی حقیقی فوجی طاقت اس سے کہیں زیادہ ہے جتنی ٹرمپ انتظامیہ نے عوام کے سامنے ظاہر کی ہے

ویب ڈیسک April 23, 2026
facebook whatsup

امریکا کے ایک ٹی وی چینل کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران کی فوجی صلاحیت اب بھی خاصی حد تک برقرار ہے، جس میں میزائل، بحری اسلحہ اور فضائی طاقت شامل ہیں۔

رپورٹ کے مطابق ایران کے تقریباً آدھے بیلسٹک میزائل اور ان کے لانچنگ سسٹمز اب بھی موجود ہیں۔ اسی طرح پاسداران انقلاب کے پاس 60 فیصد بحری اسلحہ اور تیز رفتار کشتیاں (اسپیڈ بوٹس) بدستور موجود ہیں، جنہیں مبینہ طور پر آبنائے ہرمز میں جہازوں پر حملوں کے لیے استعمال کیا گیا۔

رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایرانی فضائیہ کا تقریباً دو تہائی حصہ اب بھی فعال (آپریشنل) ہے، جو ایران کی دفاعی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔

امریکی میڈیا کے مطابق ایران کی حقیقی فوجی طاقت اس سے کہیں زیادہ ہے جتنی ٹرمپ انتظامیہ نے عوام کے سامنے ظاہر کی ہے۔

دوسری جانب وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیویٹ نے اس رپورٹ کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ امریکی میڈیا ایک بار پھر ایران کے حق میں پروپیگنڈا کر رہا ہے۔

انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ کی قیادت میں امریکی افواج نے صرف 38 دنوں میں ایران کے دفاعی اور صنعتی ڈھانچے کو تقریباً مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔

ان کے مطابق ایران کی بیلسٹک میزائل اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے ڈرونز بنانے اور ذخیرہ کرنے کی صلاحیت کو کئی سال پیچھے دھکیل دیا گیا ہے، جبکہ ایرانی بحریہ کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔

یہ متضاد دعوے ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب خطے میں کشیدگی برقرار ہے اور عالمی برادری ایران اور امریکا کے درمیان ممکنہ کشیدگی میں کمی کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو