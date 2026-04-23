کراچی؛ ریٹائرڈ ایس پی کے بیٹے کی فائرنگ سے ایف بی آر انسپکٹر زخمی

کلفٹن میں فائرنگ کے واقعے میں ملزم اور زخمی دونوں کا آبائی شہر شکارپور بتایا جاتا ہے، پولیس

اسٹاف رپورٹر April 23, 2026
facebook whatsup
کراچی:

شہر قائد کے علاقوں کلفٹن اور کورنگی میں فائرنگ کے 2 مختلف واقعات میں ایف بی آر کے انسپکٹر سمیت 2 افراد زخمی ہوگئے۔

تفصیلات کے مطابق کلفٹن کے علاقے اوشین شاپنگ مال کے قریب فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص زخمی ہوگیا، جسے فوری طور پر طبی امداد کے لیے جناح اسپتال منتقل کیا گیا۔

ترجمان کراچی پولیس کے مطابق زخمی ہونے والے شخص کی شناخت شمشیر لاشاری ولد غلام لاشاری کے نام سے کی گئی ہے، جو ایف بی آر میں انسپکٹر ہیں۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ ذاتی رنجش کا شاخسانہ ہے۔

پولیس کے مطابق کلفٹن میں فائرنگ کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب گاڑیاں ٹکرانے پر 2 افراد کے درمیان جھگڑا ہوا اور جھگڑے کے دوران آغا شاہمیر نامی شخص نے فائرنگ کر دی۔

ملزم آغا شاہمیر ریٹائرڈ ایس پی آغا اصغر پٹھان کا بیٹا ہے، جبکہ زخمی افسر اور فائرنگ کرنے والے ملزم دونوں کا آبائی شہر شکارپور بتایا جاتا ہے۔ واقعے کا مقدمہ درج کرلیا گیا ہے اور فرار ہونے والے ملزم کی تلاش جاری ہے۔

دوسری جانب کورنگی انڈسٹریل ایریا کے علاقے کورنگی کراسنگ اللہ والا ٹاؤن میں رشیدیہ مسجد کے قریب فائرنگ کے نتیجے میں ایک اور شخص زخمی ہوگیا، جسے طبی امداد کے لیے جناح اسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس کے مطابق زخمی کی شناخت 45 سالہ چاچو مل ولد جمن کے نام سے کی گئی ہے جبکہ واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

پنجاب حکومت کا غیرمنقولہ جائیداد کے مالکان کو ریلیف دینے کا فیصلہ

Express News

ڈاکٹر سارنگ قتل کیس میں اہم پیشرفت

Express News

جائیداد منتقلی پر ٹیکس کی وصولی کا نظام ڈیجیٹلائز کیا جائے گا، ناصر حسین شاہ

Express News

پاکستان کا بدلتی ہوئی علاقائی وعالمی صورتحال پر فعال اور نتیجہ خیز سفارتی کردار ادا کرنے کا عزم

Express News

وردی کا ناجائز استعمال کر کے شہری کی موبائل ایپ سے پیسے منتقل کرنے والا پولیس اہلکار گرفتار

Express News

ایران میں موجود صمد کاٹھیاواڑی گینگ کو صورتحال بہتر ہوتے ہی گرفتار کرلیا جائے گا، آئی جی سندھ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو