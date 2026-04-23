پہلگام فالس فلیگ آپریشن؛ ڈی جی آئی ایس پی آر کی 30 اپریل 2025 کی بریفنگ کے اہم نکات

ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو سوالات اور خدشات بھارت کے سامنے رکھے ان کا جواب ایک سال بعد بھی نہیں مل سکا

ویب ڈیسک April 23, 2026
facebook whatsup

ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے 30 اپریل 2025ء کو بریفنگ کے دوران پہلگام فالس فلیگ سے پردہ اٹھایا تھا۔

ڈی جی آئی ایس پی آر نے پہلگام فالس فلیگ کے حوالے سے جو سوالات اور خدشات بھارت کے سامنے رکھے ان کا جواب ایک سال بعد بھی نہیں مل سکا۔

ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ ہم اس واقعے کے حقائق پر جائیں گے، الزامات پر نہیں، اگر الزام یہ ہے کہ یہ واقعہ پاکستانی سرزمین سے نام نہاد دہشت گردوں نے کیا تو یہ مدنظر رکھا جائے کہ پہلگام کسی بھی پاکستانی قصبے سے 200 کلو میٹر سے زیادہ دور ہے۔

لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا تھا کہ یہ کوئی ایسا ہموار علاقہ نہیں جو سفر کے لیے آسان ہو اور نہ ہی یہاں ایسی سڑکیں ہیں جو ہر موسم میں کھلی رہ سکیں، جائے وقوعہ سے پولیس اسٹیشن تک پہنچنے میں کم از کم آدھا گھنٹہ لگتا ہے۔

ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ایف آئی آر کے مطابق 10 منٹ میں پولیس کا پہنچنا اور واپس آ کر رپورٹ درج کرنا سوالیہ نشان ہے، جس سے تیاری کا شبہ پیدا ہوتا ہے۔ بھارتی انٹیلی جنس کو واقعے کی پیشگی اطلاع نہیں تھی، لیکن واقعے کے فوراً بعد 10 منٹ میں یہ دعویٰ سامنے آگیا کہ حملہ آور سرحد پار سے آئے تھے۔

مزید پڑھیں

Express News

بھارتی میڈیا کی پہلگام فالس فلیگ پر غیر ذمہ دارانہ رپورٹنگ، پاکستان مخالف جارحانہ بیانیہ

لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ یہ کارروائی مذہب کی بنیاد پر ہوئی اور مسلمانوں کو چھوڑ کر ہندوؤں کو نشانہ بنایا گیا لیکن پہلگام کا واقعہ بھارتی انٹیلی جنس اور سیکیورٹی اداروں کی  ناکامی کی وجہ سے پیش آیا۔

ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ واقعے کے کچھ ہی دیر بعد یہ بھی کہا جانے لگا کہ دہشت گرد مسلمان تھے جنہوں نے سیاحوں کو قتل کیا لیکن دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، نہ مسلمان، نہ عیسائی اور نہ ہندو دہشت گرد ہوتا ہے، یہ کہنا درست نہیں کہ صرف ہندوؤں کو نشانہ بنایا گیا۔

لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ پہلگام فالس فلیگ پر صرف ہم نہیں بلکہ بھارت کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، واقعے کے فوراً بعد بھارت کے مخصوص سوشل میڈیا ہینڈلز نے خبر بریک کرنا شروع کر دی اور بھارتی ایجنسیوں سے منسلک ہینڈلز نے محض 5 منٹ میں ملبہ پاکستان پر ڈال دیا۔ پہلگام فالس فلیگ کے بعد بغیر کسی ثبوت پاکستان پر پراکسیز کے ذریعے حملے کا الزام لگایا گیا۔

ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے پسِ پردہ حقائق میڈیا کے سامنے رکھے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس میں ٹھوس ثبوتوں کے ساتھ حقائق سامنے رکھے اور بھارتی فالس فلیگ کے ڈرامے کو بے نقاب کیا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

پنجاب حکومت کا غیرمنقولہ جائیداد کے مالکان کو ریلیف دینے کا فیصلہ

Express News

ڈاکٹر سارنگ قتل کیس میں اہم پیشرفت

Express News

جائیداد منتقلی پر ٹیکس کی وصولی کا نظام ڈیجیٹلائز کیا جائے گا، ناصر حسین شاہ

Express News

پاکستان کا بدلتی ہوئی علاقائی وعالمی صورتحال پر فعال اور نتیجہ خیز سفارتی کردار ادا کرنے کا عزم

Express News

وردی کا ناجائز استعمال کر کے شہری کی موبائل ایپ سے پیسے منتقل کرنے والا پولیس اہلکار گرفتار

Express News

ایران میں موجود صمد کاٹھیاواڑی گینگ کو صورتحال بہتر ہوتے ہی گرفتار کرلیا جائے گا، آئی جی سندھ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو