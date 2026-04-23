مودی سرکار کی سرپرستی میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کا بھیانک چہرہ بے نقاب

بدنام زمانہ بھارتی خفیہ ایجنسی ’را‘ ریاستی سرپرستی میں پاکستان سمیت مختلف ممالک میں دہشت گردی پھیلانے میں سرگرم ہے

ویب ڈیسک April 23, 2026
ہندو انتہا پسند تنظیم بی جے پی کی کٹھ پتلی مودی سرکار کی سرپرستی میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کا بھیانک چہرہ بے نقاب ہوگیا۔

بدنام زمانہ بھارتی خفیہ ایجنسی ’را‘ ریاستی سرپرستی میں پاکستان سمیت مختلف ممالک میں دہشت گردی پھیلانے میں سرگرم  ہے۔  بھارتی دہشتگردی اور اس کے زیرِ سایہ فتنۃ الہندوستان کو بھارتی فنڈنگ کےمتعدد ناقابل تردید شواہد عالمی منظر نامہ پر پہلے ہی آشکار ہو چکے ہیں۔

پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث بھارتی خفیہ ایجنسی را کے افسر کلبھوشن یادو بھی بھارتی دہشت گردی کا برملا اعتراف کر چکا ہے۔ بھارتی مشیر برائے قومی سلامتی اجیت دوول بارہا بلوچستان کو توڑنے کی کھلےعام دھمکی دے چکا ہے ۔

بلوچستان سے گرفتار دہشت گردوں نے بھی بھارت کی جانب سے مالی، تربیتی اور انٹیلی جنس معاونت کی فراہمی سے متعلق ہوشربا انکشافات کیے  ہیں۔ کینیڈا،امریکا اور دیگر ممالک میں بھارتی ریاستی سرپرستی میں سکھ رہنماؤں کے بہیمانہ قتل بھی بھارتی ریاستی دہشتگردی کاواضح ثبوت ہے۔

ماہرین کے مطابق  پاکستان بارہا بھارتی ریاستی سرپرستی میں پھیلائی جانے والی دہشت گردی کے ناقابل تردید شواہد اقوام عالم کے سامنے رکھ چکا ہے۔ بھارت بیرون ممالک دہشت گردی اور خطے کے امن کو سبوتاژ کرنے کے لیے منظم حکمتِ عملی کے تحت مہم سازی کر رہاہے۔

 
