’ان شاء اللہ‘ کہنے والی بالی ووڈ اداکارہ کو قرآن مجید کا تحفہ

اداکارہ نے نہ صرف قرآن مجید کا تحفہ قبول کیا بلکہ مداح کے ساتھ تصویر بھی بنوائی

ویب ڈیسک April 23, 2026
facebook whatsup

ہالی ووڈ کی معروف اداکارہ این ہیتھوے ایک بار پھر مداحوں کی توجہ کا مرکز بن گئیں، جب لندن میں ایک تقریب کے دوران انہیں مداح نے قرآنِ مجید بطور تحفہ پیش کیا، جس پر اداکارہ نے خوشگوار حیرت اور مسکراہٹ کے ساتھ شکریہ ادا کیا۔

تقریب کے دوران این ہیتھوے اپنے مداحوں کو آٹوگراف دے رہی تھیں کہ اسی دوران ایک مداح نے آگے بڑھ کر انہیں قرآنِ پاک پیش کیا۔ مداح کا کہنا تھا کہ جب انہوں نے اداکارہ کو ایک انٹرویو میں ’ان شاء اللہ‘ کہتے سنا تو اسی وقت ارادہ کرلیا تھا کہ ملاقات ہوئی تو یہ مقدس کتاب بطور تحفہ ضرور دیں گے۔

اداکارہ نے نہ صرف تحفہ قبول کیا بلکہ مداح کے ساتھ تصویر بھی بنوائی، جو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔

یاد رہے کہ گزشتہ دنوں این ہیتھوے کی ایک ویڈیو بھی عالمی سطح پر مقبول ہوئی تھی، جس میں انہوں نے مستقبل کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ’ان شاء اللہ‘ کا جملہ استعمال کیا تھا۔ اس انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ انسان کو بڑھتی عمر سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ زندگی کے ہر مرحلے کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے، اور وہ خود ’ان شاء اللہ‘ ایک طویل اور صحت مند زندگی گزارنے کی خواہش رکھتی ہیں۔

این ہیتھوے اپنے کیریئر میں دی پرنسز ڈائریریز، دی ڈیول ویئرز پراڈا اور لیس میزرایبل جیسی کامیاب فلموں میں شاندار اداکاری کا مظاہرہ کر چکی ہیں، اور انہیں آسکر ایوارڈ سمیت کئی بڑے اعزازات سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ اس حالیہ واقعے کے بعد ایک بار پھر وہ مداحوں کی محبت اور توجہ کا مرکز بن گئی ہیں۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو