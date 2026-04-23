امارات سمیت متعدد خلیجی ممالک نے کرنسی سواپ کیلئے رابطہ کیا ہے، امریکی وزیر خزانہ کا انکشاف

کرنسی سواپ کا مقصد صرف ڈالر کی فراہمی نہیں بلکہ عالمی مالیاتی نظام میں استحکام کو یقینی بنانا بھی ہوتا ہے

ویب ڈیسک April 23, 2026
facebook whatsup

امریکی سینیٹ کی ایک سماعت کے دوران وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے انکشاف کیا ہے کہ کئی خلیجی اتحادی ممالک نے امریکا سے کرنسی سواپ سہولت حاصل کرنے کے لیے درخواستیں دی ہیں۔

امریکی میڈیا کے مطابق اسکاٹ بیسنٹ نے بتایا کہ ان درخواست دینے والے ممالک میں متحدہ عرب امارات بھی شامل ہے، جو مالیاتی استحکام برقرار رکھنے کے لیے اس سہولت میں دلچسپی رکھتا ہے۔

انہوں نے وضاحت کی کہ کرنسی سواپ کا مقصد صرف ڈالر کی فراہمی نہیں بلکہ عالمی مالیاتی نظام میں استحکام کو یقینی بنانا بھی ہوتا ہے۔ اس طریقہ کار کے تحت امریکا کسی ملک کو عارضی طور پر ڈالر فراہم کرتا ہے جبکہ اس کے بدلے میں متعلقہ ملک کی کرنسی حاصل کی جاتی ہے۔

امریکی وزیر خزانہ کے مطابق اس اقدام کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ اتحادی ممالک اپنے اثاثے اچانک اور بے ہنگم انداز میں فروخت نہ کریں، جس سے عالمی مالیاتی منڈیوں میں عدم استحکام پیدا ہو سکتا ہے۔

یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب خلیجی ممالک اور عالمی معیشت کو درپیش چیلنجز کے باعث مالیاتی تعاون اور کرنسی استحکام کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو