پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد مودی کی بھارتی مسلمانوں پر ظلم و جارحیت کی انتہا

دہائیوں سے امتیازی سلوک کے شکار بھارتی مسلمانوں کی زندگی بی جے پی حکومت میں مزید بدتر ہو گئی ہے

ویب ڈیسک April 23, 2026
facebook whatsup

پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد مودی سرکار کی بھارتی مسلمانوں پر ظلم و جارحیت کی انتہا ہو گئی۔

مودی راج میں فرقہ وارانہ فسادات نے بھارت کو اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے لیے غیر محفوظ ملک ثابت کر دیا ہے۔ پہلگام فالس فلیگ کی آڑ میں بھارت میں مسلمانوں کیخلاف انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں مسلسل جاری ہیں۔

مودی کے زیر اثر گودی میڈیا مسلمانوں کو ملک دشمن قرار دے کر زہریلا پروپیگنڈا پھیلانے میں مصروف ہے ۔ پہلگام فالس فلیگ کے بعد ہندوتوا مہم کے تحت اقلیتوں کی عبادت گاہوں بالخصوص مسلمانوں کی مساجد اور دکانوں کو بے دردی سےمسمار کیا گیا۔

پہلگام کی آڑ میں مودی کے فاشسٹ نظریہ کے تحت پلوامہ اور کلگام جیسے مقبوضہ کشمیر کے بیشتر علاقوں میں نہتے مسلمانوں کے گھروں کو زمیں بوس کر دیا گیا ہے۔ بھارت میں مسلمانوں کیخلاف پُرتشدد حملوں، جھوٹے مقدمات اور گرفتاریوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے ۔

عالمی ماہرین کے مطابق مذموم سیاسی عزائم کی تکمیل کے لیے پہلگام جیسے فالس فلیگ آپریشنز بی جے پی کا وتیرہ ہیں ۔ بی جے پی کے اقتدار میں آنے کے بعد سے بھارت میں مسلم مخالف رجحان میں تشویشناک حد تک اضافہ ہوا۔

ماہرین کا کہنا ہے کہ دہائیوں سے امتیازی سلوک کے شکار بھارتی مسلمانوں کی زندگی بی جے پی حکومت میں مزید بدتر ہو گئی ہے۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

یہودیوں کے تحفظ پر امریکی صدر کو ’اسرائیل کے اعلیٰ ترین اعزاز‘ سے نواز دیا گیا

Express News

پاکستان کی خطے میں قیام امن کی کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں؛ ایران

Express News

اسرائیل کیلیے جاسوسی کے الزام میں ایران میں ایک اور شخص کو پھانسی

Express News

پاکستان میں امریکا ایران مذاکرات 36 سے 72 گھنٹوں میں شروع ہوسکتے ہیں؛ ٹرمپ

Express News

لبنان میں چلتی کار پر اسرائیل کا ڈرون حملہ، 2 افراد جاں بحق

Express News

ایپسٹین کے ساتھی سُن لیں؛ آنکھ کے بدلے آنکھ، آئل ٹینکر کے بدلے آئل ٹینکر؛ ایران

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو