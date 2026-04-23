کراچی: تیز دھار آلے کا وار کرکے ایک شخص کو قتل کردیا گیا

مقتول کی لاش قانونی کارروائی کے لیے جناح اسپتال منتقل کی گئی

اسٹاف رپورٹر April 23, 2026
شاہ فیصل کالونی میں تیزدھارآلہ کا وار کرکے ایک شخص کو قتل کردیا گیا، پولیس نے قتل میں ملوث ملزم کو گرفتار کرکے آلہ قتل برآمدکرلیا۔

تفصیلات کے مطبق جمعرات کی صبح شاہ فیصل کالونی تھانے کے علاقے شاہ فیصل کالونی نمبر چارجامعہ فاروقیہ کے قریب تیزدھارآلہ کا وار کرکے ایک شخص کو قتل کردیا گیا۔

مقتول کی لاش قانونی کارروائی کے لیے جناح اسپتال منتقل کی گئی ،مقتول کی شناخت  30 سالہ محمد شان ولد عابد علی کے نام سے کی گئی مقتول شاہ فیصل کالونی نمبر چار کا رہائشی تھا۔

ایس ایچ او شاہ فیصل کالونی سرور چوہان کے مطابق مقتول کو اس کے ساتھی ارشد بٹ ولد محمد اسلم نے تیزدھار آلہ کا وار کرکے قتل کیا۔

ملزم موقع پر سے فرار ہو گیا تھا جسے پولیس نے تعاقب کے بعد گرفتار کرکے آلہ قتل چھری برآمدکرلی، گرفتار ملزم حسینی مشن امام بارہ کے قریب کا رہائشی ہے۔

ایس ایچ او نے بتایاکہ مقتول اور گرفتار ملزم ملکر آئس کا نشہ کرتے تھے اور گرفتار ملزم نے نشے کی حالت میں اپنے ساتھی کے گلے پر تیزدھار آلہ کا وار کرکے قتل کیا ،پولیس واقعے سے متعلق مزید تفتیش کر رہی ہے۔
متعلقہ

Express News

پنجاب حکومت کا غیرمنقولہ جائیداد کے مالکان کو ریلیف دینے کا فیصلہ

Express News

ڈاکٹر سارنگ قتل کیس میں اہم پیشرفت

Express News

جائیداد منتقلی پر ٹیکس کی وصولی کا نظام ڈیجیٹلائز کیا جائے گا، ناصر حسین شاہ

Express News

پاکستان کا بدلتی ہوئی علاقائی وعالمی صورتحال پر فعال اور نتیجہ خیز سفارتی کردار ادا کرنے کا عزم

Express News

وردی کا ناجائز استعمال کر کے شہری کی موبائل ایپ سے پیسے منتقل کرنے والا پولیس اہلکار گرفتار

Express News

ایران میں موجود صمد کاٹھیاواڑی گینگ کو صورتحال بہتر ہوتے ہی گرفتار کرلیا جائے گا، آئی جی سندھ

