بنوں: اہلکاروں کی بروقت اور منظم جوابی کارروائی کے باعث پولیس چوکی پر دہشتگردوں کا حملہ ناکام

ترجمان کے مطابق حملہ آوروں نے چوکی پر تین اطراف سے بیک وقت فائرنگ کی کوشش کی

ویب ڈیسک April 23, 2026
بنوں میں پولیس چوکی مزنگہ پر رات گئے مبینہ دہشتگردوں کے حملے کو اہلکاروں کی بروقت اور منظم جوابی کارروائی کے باعث ناکام بنا دیا گیا۔

ترجمان کے مطابق حملہ آوروں نے چوکی پر تین اطراف سے بیک وقت فائرنگ کی کوشش کی، تاہم چوکی پر موجود مستعد اہلکاروں نے فوری ردعمل دیتے ہوئے حملہ پسپا کر دیا۔

اطلاعات کے مطابق دو طرفہ شدید فائرنگ کا تبادلہ تقریباً ڈیڑھ گھنٹے تک جاری رہا، تاہم پولیس کی مضبوط حکمت عملی اور جدید فورٹیفیکیشن کی بدولت تمام اہلکار محفوظ رہے۔ حملہ آور تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود موقع سے فرار ہونے پر مجبور ہو گئے۔

اس واقعے پر ذوالفقار حمید اور ریجنل و ضلعی پولیس افسران نے اہلکاروں کی جرات اور پیشہ ورانہ مہارت کو سراہتے ہوئے انہیں شاباش دی۔ اسی طرح یاسر خان آفریدی نے کہا کہ بنوں پولیس کی دلیری اور پیشہ ورانہ کارکردگی قابل تحسین ہے اور دہشتگردی کے خلاف کارروائیوں میں جدید اسلحے اور بہتر تربیت کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔

پولیس حکام کے مطابق ایسے ناکام حملے اس بات کا ثبوت ہیں کہ فورس علاقے میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے مکمل طور پر تیار اور متحرک ہے۔
متعلقہ

Express News

پنجاب حکومت کا غیرمنقولہ جائیداد کے مالکان کو ریلیف دینے کا فیصلہ

Express News

ڈاکٹر سارنگ قتل کیس میں اہم پیشرفت

Express News

جائیداد منتقلی پر ٹیکس کی وصولی کا نظام ڈیجیٹلائز کیا جائے گا، ناصر حسین شاہ

Express News

پاکستان کا بدلتی ہوئی علاقائی وعالمی صورتحال پر فعال اور نتیجہ خیز سفارتی کردار ادا کرنے کا عزم

Express News

وردی کا ناجائز استعمال کر کے شہری کی موبائل ایپ سے پیسے منتقل کرنے والا پولیس اہلکار گرفتار

Express News

ایران میں موجود صمد کاٹھیاواڑی گینگ کو صورتحال بہتر ہوتے ہی گرفتار کرلیا جائے گا، آئی جی سندھ

