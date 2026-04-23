ایک روز کی بندش کے بعد اٹک آئل ریفائنری کے لیے تیل کی ترسیل دوبارہ بحال

ذرائع کے مطابق روڈ ٹرانسپورٹ کی بحالی میں پیٹرولیم ڈویژن اور دیگر متعلقہ اداروں نے اہم کردار ادا کیا

ویب ڈیسک April 23, 2026
facebook whatsup

ایک روز کی بندش کے بعد اٹک آئل ریفائنری کے لیے تیل کی ترسیل دوبارہ بحال کر دی گئی ہے، جس کے بعد ریفائنری کے آپریشنز کے معمول پر آنے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔

ذرائع کے مطابق روڈ ٹرانسپورٹ کی بحالی میں پیٹرولیم ڈویژن اور دیگر متعلقہ اداروں نے اہم کردار ادا کیا، جبکہ سڑکوں کی بندش اور آئل ٹینکرز کی نقل و حرکت معطل ہونے کے باعث ریفائنری عارضی طور پر بند ہو گئی تھی۔

حکام کے مطابق ریفائنری کا مرکزی یونٹ روزانہ 32 ہزار بیرل تیل صاف کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور ترسیل رکنے سے خام تیل کی سپلائی اور تیار شدہ مصنوعات کی ترسیل دونوں متاثر ہوئی تھیں۔

غیر ملکی وفود کی آمد کے باعث بھی آئل ٹینکرز کی نقل و حرکت محدود رہی، جس کا اثر سپلائی چین پر پڑا۔ اس بندش کے دوران پنجاب، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو بھی تیل اور پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی متاثر ہوئی۔

ریفائنری بجلی گھروں کو فرنس آئل بھی فراہم کرتی ہے، اس لیے ترسیل بحال ہونے کے بعد توانائی کے شعبے میں بھی بہتری کی توقع کی جا رہی ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

پنجاب حکومت کا غیرمنقولہ جائیداد کے مالکان کو ریلیف دینے کا فیصلہ

Express News

ڈاکٹر سارنگ قتل کیس میں اہم پیشرفت

Express News

جائیداد منتقلی پر ٹیکس کی وصولی کا نظام ڈیجیٹلائز کیا جائے گا، ناصر حسین شاہ

Express News

پاکستان کا بدلتی ہوئی علاقائی وعالمی صورتحال پر فعال اور نتیجہ خیز سفارتی کردار ادا کرنے کا عزم

Express News

وردی کا ناجائز استعمال کر کے شہری کی موبائل ایپ سے پیسے منتقل کرنے والا پولیس اہلکار گرفتار

Express News

ایران میں موجود صمد کاٹھیاواڑی گینگ کو صورتحال بہتر ہوتے ہی گرفتار کرلیا جائے گا، آئی جی سندھ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو