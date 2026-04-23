ایک روز کی بندش کے بعد اٹک آئل ریفائنری کے لیے تیل کی ترسیل دوبارہ بحال کر دی گئی ہے، جس کے بعد ریفائنری کے آپریشنز کے معمول پر آنے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔
ذرائع کے مطابق روڈ ٹرانسپورٹ کی بحالی میں پیٹرولیم ڈویژن اور دیگر متعلقہ اداروں نے اہم کردار ادا کیا، جبکہ سڑکوں کی بندش اور آئل ٹینکرز کی نقل و حرکت معطل ہونے کے باعث ریفائنری عارضی طور پر بند ہو گئی تھی۔
حکام کے مطابق ریفائنری کا مرکزی یونٹ روزانہ 32 ہزار بیرل تیل صاف کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور ترسیل رکنے سے خام تیل کی سپلائی اور تیار شدہ مصنوعات کی ترسیل دونوں متاثر ہوئی تھیں۔
غیر ملکی وفود کی آمد کے باعث بھی آئل ٹینکرز کی نقل و حرکت محدود رہی، جس کا اثر سپلائی چین پر پڑا۔ اس بندش کے دوران پنجاب، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو بھی تیل اور پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی متاثر ہوئی۔
ریفائنری بجلی گھروں کو فرنس آئل بھی فراہم کرتی ہے، اس لیے ترسیل بحال ہونے کے بعد توانائی کے شعبے میں بھی بہتری کی توقع کی جا رہی ہے۔