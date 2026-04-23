معرکۂ حق میں بہادری کی اعلیٰ مثال بننے والے کیپٹن حذیفہ غازی کا کہنا ہے کہ ہمارے لیے پاک فوج ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہے۔
کیپٹن حذیفہ کے مطابق پاکستانی سپاہی وطن کے دفاع کے لیے کسی بھی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹے گا، معرکہ حق میں پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ کون جیتا اور کون ہارا، افواج پاکستان نے اپنے سے 4 گنا بڑی فوج کو شکست دی۔
کیپٹن حذیفہ کا کہنا تھا کہ ملک اور عوام کے لیے پہلے بھی جانیں دیں اور ہمیشہ دیتے رہیں گے، عددی برتری کے باوجود بزدل دشمن کو میدان جنگ میں بدترین ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، معرکہ حق نے ثابت کر دیا کہ فتح تعداد سے نہیں، اللہ کی مدد اور جذبہ ایمانی سے ملتی ہے۔
معرکہ حق میں پاک فوج اور پاکستان کے غیور عوام کا ناقابل تسخیر اتحاد دیکھنے میں آیا، پاکستان کے غیور عوام اپنی افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے۔
پاکستان کے عوام نے دشمن کے ہر گمراہ کن پروپیگنڈے اور جھوٹ کا بھرپور منہ توڑ جواب دیا، پوری پاکستانی قوم نے ایک بار پھر اپنی افواج کے ساتھ وفاداری کا عملی ثبوت دے دیا۔
بنیان المرصوص کی طرح عوام اور افواج پاکستان دشمن کی ہر جارحیت کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ جھوٹی خبروں اور افواہوں کے دور میں عوام نے صرف اپنی فوج کے بیانیے پر بھروسہ کیا۔ معرکہ حق نے ثابت کر دیا کہ جب قوم اور فوج ایک ہوں تو ہمیشہ فتح قدم چومتی ہے۔