حب ریور روڈ پر کارروائی، 50 لاکھ روپے کی نان کسٹم پیڈ چھالیہ برآمد، دو ملزم گرفتار

سائٹ بی پولیس نے کارروائی کی، مزدا ٹرک سے 85 بڑے کارٹن میں میٹھی چھالیہ نکلی

اسٹاف رپورٹر April 23, 2026
کراچی:

سائٹ بی پولیس نے حب ریور روڈ پر کارروائی کرتے ہوئے 50 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی نان کسٹم پیڈ چھالیہ برآمد کرکے دو ملزمان کو گرفتار کرلیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق سائٹ بی پولیس نے حب ریور روڈ پر کارروائی کرتے ہوئے پکڑے گئے مزدا ٹرک سے 85 بڑے کارٹن میں موجود نان کسٹم پیڈ میٹھی چھالیہ برآمد کرلی۔

کارروائی کے دوران نان کسٹم پیڈ چھالیہ کی ترسیل میں ملوث دو ملازمین عبدالقادر اور الیاس کو گرفتار کرلیا گیا۔

پولیس کے مطابق برآمد کی جانے والی چھالیہ کی مالیت 50 لاکھ روپے سے زائد ہے، گرفتار ملزمان، برآمد شدہ چھالیہ اور گاڑی کو ضابطے کی کارروائی کے بعد کسٹم کے حوالے کردیا گیا۔
متعلقہ

Express News

پنجاب حکومت کا غیرمنقولہ جائیداد کے مالکان کو ریلیف دینے کا فیصلہ

Express News

ڈاکٹر سارنگ قتل کیس میں اہم پیشرفت

Express News

جائیداد منتقلی پر ٹیکس کی وصولی کا نظام ڈیجیٹلائز کیا جائے گا، ناصر حسین شاہ

Express News

پاکستان کا بدلتی ہوئی علاقائی وعالمی صورتحال پر فعال اور نتیجہ خیز سفارتی کردار ادا کرنے کا عزم

Express News

وردی کا ناجائز استعمال کر کے شہری کی موبائل ایپ سے پیسے منتقل کرنے والا پولیس اہلکار گرفتار

Express News

ایران میں موجود صمد کاٹھیاواڑی گینگ کو صورتحال بہتر ہوتے ہی گرفتار کرلیا جائے گا، آئی جی سندھ

