پشاور ہائیکورٹ؛ 5 اسٹار ہوٹل کی الاٹمنٹ منسوخی کا نوٹیفکیشن کالعدم قرار

عدالت نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر درخواست منظور کرلی

ویب ڈیسک April 23, 2026
پشاور ہائیکورٹ نے پی ڈی اے کی جانب سے ہوٹل کی 30 کنال زمین منسوخی کا نوٹیفکیشن کالعدم قرار دے دیا۔

حیات آباد میں 5 اسٹار ہوٹل کی الاٹمنٹ منسوخی کے خلاف دائر درخواست پر جسٹس اعجاز انور اور جسٹس انعام اللہ خان نے سماعت کی۔

وکیل درخواست گزار عمران سکندری ایڈووکیٹ نے دلائل دیے کہ حیات آباد میں 5 اسٹار ہوٹل تعمیر کیا جا رہا ہے، ہوٹل کا گرے اسٹرکچر مکمل ہو چکا ہے اور یہ صوبے کا اہم ترین منصوبہ ہے، پی ڈی اے نے 19 جون 2025 کو ہوٹل کی 30 کنال زمین کی الاٹمنٹ منسوح کی، حکومت کا یہ اقدام جنرل کلاز ایکٹ کی دفعہ A-24 اور 26 کے طریقہ کار کے منافی ہے۔

سرکاری وکیل نے دلائل دیے کہ حکومت کا یہ اقدام آئین کے عین مطابق ہے، وزیراعلیٰ کو بحیثیت چیئرمین پی ڈی اے ایسے فیصلے کرنے کا اختیار ہے۔

وکیل درخواست گزار عمران سکندری ایڈووکیٹ نے کہا کہ پی ڈی اے اور حکومت خود تعمیرات کی مدت میں 31 دسمبر 2026 تک توسیع دینے پر راضی ہوئے تھے۔

عدالت نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر درخواست منظور کرلی۔

ہائیکورٹ نے پی ڈی اے کا 19 جون 2025 کا ہوٹل کی الاٹمنٹ منسوخی کا نوٹیفکیشن کالعدم قرار دے دیا۔
متعلقہ

Express News

پنجاب حکومت کا غیرمنقولہ جائیداد کے مالکان کو ریلیف دینے کا فیصلہ

Express News

ڈاکٹر سارنگ قتل کیس میں اہم پیشرفت

Express News

جائیداد منتقلی پر ٹیکس کی وصولی کا نظام ڈیجیٹلائز کیا جائے گا، ناصر حسین شاہ

Express News

پاکستان کا بدلتی ہوئی علاقائی وعالمی صورتحال پر فعال اور نتیجہ خیز سفارتی کردار ادا کرنے کا عزم

Express News

وردی کا ناجائز استعمال کر کے شہری کی موبائل ایپ سے پیسے منتقل کرنے والا پولیس اہلکار گرفتار

Express News

ایران میں موجود صمد کاٹھیاواڑی گینگ کو صورتحال بہتر ہوتے ہی گرفتار کرلیا جائے گا، آئی جی سندھ

