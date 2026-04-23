پشاور ہائیکورٹ نے پی ڈی اے کی جانب سے ہوٹل کی 30 کنال زمین منسوخی کا نوٹیفکیشن کالعدم قرار دے دیا۔
حیات آباد میں 5 اسٹار ہوٹل کی الاٹمنٹ منسوخی کے خلاف دائر درخواست پر جسٹس اعجاز انور اور جسٹس انعام اللہ خان نے سماعت کی۔
وکیل درخواست گزار عمران سکندری ایڈووکیٹ نے دلائل دیے کہ حیات آباد میں 5 اسٹار ہوٹل تعمیر کیا جا رہا ہے، ہوٹل کا گرے اسٹرکچر مکمل ہو چکا ہے اور یہ صوبے کا اہم ترین منصوبہ ہے، پی ڈی اے نے 19 جون 2025 کو ہوٹل کی 30 کنال زمین کی الاٹمنٹ منسوح کی، حکومت کا یہ اقدام جنرل کلاز ایکٹ کی دفعہ A-24 اور 26 کے طریقہ کار کے منافی ہے۔
سرکاری وکیل نے دلائل دیے کہ حکومت کا یہ اقدام آئین کے عین مطابق ہے، وزیراعلیٰ کو بحیثیت چیئرمین پی ڈی اے ایسے فیصلے کرنے کا اختیار ہے۔
وکیل درخواست گزار عمران سکندری ایڈووکیٹ نے کہا کہ پی ڈی اے اور حکومت خود تعمیرات کی مدت میں 31 دسمبر 2026 تک توسیع دینے پر راضی ہوئے تھے۔
عدالت نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر درخواست منظور کرلی۔
ہائیکورٹ نے پی ڈی اے کا 19 جون 2025 کا ہوٹل کی الاٹمنٹ منسوخی کا نوٹیفکیشن کالعدم قرار دے دیا۔