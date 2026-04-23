سندھ کے بعض اضلاع میں آج اور کل بارش کا امکان ہے جبکہ بیشتر علاقوں میں موسم گرم و خشک رہے گا۔
محکمہ موسمیات کی ارلی وارننگ سینٹر پیش گوئی کے مطابق آج جامشورو، شہید بے نظیرآباد، حیدرآباد، میرپور خاص، ٹنڈواللہ یار، ٹنڈو محمد خان، بدین اور تھرپارکر میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔
جیکب آباد، لاڑکانہ، قمبر شہداد کوٹ، سکھر، کشمور، گھوٹکی، شکارپور اور دادو میں آج اور کل چند مقامات پر آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کی توقع ہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق جمعہ اور ہفتے کو کراچی کا موسم نسبتاً گرم رہنے کا امکان ہے، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37ڈگری سینٹی گریڈ تک تجاوز کر سکتا ہے۔