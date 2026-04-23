سندھ میں بارش کا امکان، کراچی میں موسم کیسا رہے گا؟

کراچی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37ڈگری سینٹی گریڈ تک تجاوز کر سکتا ہے

ویب ڈیسک April 23, 2026
سندھ کے بعض اضلاع میں آج اور کل بارش کا امکان ہے جبکہ بیشتر علاقوں میں موسم گرم و خشک رہے گا۔

محکمہ موسمیات کی ارلی وارننگ سینٹر پیش گوئی کے مطابق آج جامشورو، شہید بے نظیرآباد، حیدرآباد، میرپور خاص، ٹنڈواللہ یار، ٹنڈو محمد خان، بدین اور تھرپارکر میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

کراچی میں موسم گرم رہنے کا امکان، بارش کہاں ہوگی؟

جیکب آباد، لاڑکانہ، قمبر شہداد کوٹ، سکھر، کشمور، گھوٹکی، شکارپور اور دادو میں آج اور کل چند مقامات پر آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کی توقع ہے۔

محکمہ موسمیات کے مطابق جمعہ اور ہفتے کو کراچی کا موسم نسبتاً گرم رہنے کا امکان ہے، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37ڈگری سینٹی گریڈ تک تجاوز کر سکتا ہے۔
متعلقہ

Express News

پنجاب حکومت کا غیرمنقولہ جائیداد کے مالکان کو ریلیف دینے کا فیصلہ

Express News

ڈاکٹر سارنگ قتل کیس میں اہم پیشرفت

Express News

جائیداد منتقلی پر ٹیکس کی وصولی کا نظام ڈیجیٹلائز کیا جائے گا، ناصر حسین شاہ

Express News

پاکستان کا بدلتی ہوئی علاقائی وعالمی صورتحال پر فعال اور نتیجہ خیز سفارتی کردار ادا کرنے کا عزم

Express News

وردی کا ناجائز استعمال کر کے شہری کی موبائل ایپ سے پیسے منتقل کرنے والا پولیس اہلکار گرفتار

Express News

ایران میں موجود صمد کاٹھیاواڑی گینگ کو صورتحال بہتر ہوتے ہی گرفتار کرلیا جائے گا، آئی جی سندھ

