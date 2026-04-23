چوہنگ ٹریننگ سینٹر میں کرپشن کا بڑا اسکینڈل سامنے آگیا

مبینہ طور پر سابق کمانڈنٹ چوہنگ نے 40 کروڑ کی خرد برد کی، آئی جی کا آڈٹ کا حکم

ویب ڈیسک April 23, 2026
لاہور میں قائم چوہنگ ٹریننگ کالج میں کرپشن کا بڑا اسکینڈل سامنے آیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق چوہنگ پولیس ٹریننگ کالج میں 40 کروڑ روپے خرد برد کا انکشاف ہوا جس پر آئی جی پنجاب عبدالکریم نے اسپیشل آڈٹ شروع کروا دیا۔

ایڈیشنل آئی جی پٹرولنگ پولیس راجا فیصل کی سربراہی میں بنائی گئی کمیٹی چوہنگ ٹریننگ کالج کا سپیشل آڈٹ کر رہی ہے۔

ذرائع کے مطابق سابق کمانڈنٹ چوہنگ  کے ادوار میں مالی بے ضابطگیا ں اور فنڈز کی کرپشن  سامنے آئیں جبکہ مختلف یونٹس کے ٹریننگ اخراجات سمیت دیگر  کروڑوں کے فنڈز پرائیویٹ اکاؤنٹ میں منتقل کئے گئے۔

آئی جی پنجاب عبدالکریم نے سپیشل کمیٹی کے سربراہ کو جلد آڈٹ کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے حتمی رپورٹ طلب کرلی۔

ذرائع کے مطابق موجودہ کمانڈنٹ چوہنگ سہیل چوہدری کی درخواست اور آئی جی کو بھیجے گئے لیٹر پر آڈٹ شروع کیا گیا۔

سابق کمانڈنٹ چوہنگ محبوب اسلم نے وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ چوہنگ ٹریننگ کالج میں کسی قسم کی کوئی کرپشن نہیں ہوئی البتہ تین سال کا آڈٹ نہیں ہوا تھا۔

انہوں نے کہا کہ چوہنگ ٹریننگ کالج کا صرف انٹرنل آڈٹ کیا جا رہا ہے۔
متعلقہ

Express News

پنجاب حکومت کا غیرمنقولہ جائیداد کے مالکان کو ریلیف دینے کا فیصلہ

Express News

ڈاکٹر سارنگ قتل کیس میں اہم پیشرفت

Express News

جائیداد منتقلی پر ٹیکس کی وصولی کا نظام ڈیجیٹلائز کیا جائے گا، ناصر حسین شاہ

Express News

پاکستان کا بدلتی ہوئی علاقائی وعالمی صورتحال پر فعال اور نتیجہ خیز سفارتی کردار ادا کرنے کا عزم

Express News

وردی کا ناجائز استعمال کر کے شہری کی موبائل ایپ سے پیسے منتقل کرنے والا پولیس اہلکار گرفتار

Express News

ایران میں موجود صمد کاٹھیاواڑی گینگ کو صورتحال بہتر ہوتے ہی گرفتار کرلیا جائے گا، آئی جی سندھ

