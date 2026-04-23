اسپیس ایکس پاکستانی نوجوان کی اے آئی کمپنی 60 ارب ڈالر میں خریدنے کیلیے تیار

اسپیس ایکس کے مطابق کرسر اور اسپیس ایکس بہتر کوڈنگ کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں

ویب ڈیسک April 23, 2026
دنیا کے امیر ترین شخص ایلون مسک کی کمپنی اسپیس ایکس کا پاکستانی نوجوان صالح آصف اور ان کے دوستوں کی مشترکہ آرٹیفشل انٹیلیجنس (اے آئی) کمپنی کے ساتھ مل کر کام کرنے کا معاہدہ ہوا ہے، جس کے تحت 60 ارب ڈالر میں خریدنے یا مل کر کام کرنے کی صورت میں 10 ارب ڈالر کی ادائیگی کے لیے تیار ہیں۔

اسپیس ایکس کی جانب سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں کہا گیا کہ اسپیس ایکس اور کرسر اے آئی اب دنیا کا بہترین کوڈنگ اورعلمی کام کرنے والا اے آئی بنانے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔

بیان میں کہا گیا کہ کرسر کی اہم پروڈکٹ اور ماہر سافٹ ویئر انجینئرز تک اسپیس ایکس کے 10 لاکھ ایچ 100کے مساوی کلوسس ٹریننگ سپرکمپیوٹر کی رسائی کے لیے اشتراک  سے ہمیں دنیا کے سب سے مفید ماڈلز بنانے میں مدد ملے گی۔

اسپیس ایکس نے بتایا کہ کرسر نے اسپیس ایکس کو رواں سال کے آخر میں کرسر کو 60 ارب ڈالر میں خریدنے یا ہمارے باہمی کام کے عوض 10 ارب ڈالر ادا کرنے کا اختیار بھی دیا ہے۔

غیرملکی میڈیا کے مطابق اے آئی کوڈ جنریٹنگ کمپنی کرسر اس وقت اوپن اے آئی اور اینتھروپک سمیت دنیا کی چند بڑی اے آئی کمپنیوں میں شامل ہے۔

فوربز کے مطابق پاکستانی نوجوان صالح آصف کرسر کے مشترکہ بانی ہیں، جنہوں نے امریکی یونیورسٹی ایم آئی ٹی میں اپنے تین دوستوں کے ساتھ مل کر اس کمپنی کی بنیاد رکھی تھی اور 2.3 ارب ڈالر فنڈنگ کے بعد نومبر 2025 میں کرسر کی قدر 29.3 ارب ڈالر ہوگئی تھی۔

رپورٹ میں بتایا گیا کہ کرسر کا دعویٰ ہے کہ سالانہ ایک ارب ڈالر سے زائد منافع ہے، جس کے باعث انتہائی تیزی سے ترقی کرنے والی اے آئی کمپنیوں میں شامل ہے اور اس وقت نویڈیا، ایڈوبے، اوبر اور شوپی فائی جیسی 50 ہزار کمپنیوں میں لاکھوں سوفٹ ویئر ڈیولپرز کرسر کے کوڈ کے حصے تیار کرنے اور ردوبدل کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔

فوربز کے مطابق کراچی سے تعلق رکھنے والے صالح آصف نے 2016 سے 2018 تک انٹرنیشنل میتھ اولمپیارڈ میں پاکستان کی نمائندگی کی تھی اور2023 میں کالج میں اے آئی سرچ انجن کمپنی کی بنیاد رکھی تھی۔

 
متعلقہ

Express News

چینی خلائی پروگرام کیلئے دو پاکستانی خلا باز منتخب، چین روانہ

Express News

ناسا کی وائجر 1 سے متعلق نئے منصوبے کی تیاری

Express News

واٹس ایپ کی نیا پیڈ سبسکرپشن فیچر متعارف کرانے کی تیاری

Express News

پاکستانی آئی ٹی کمپنی کا افریقا میں سیٹلائٹ کنیکٹیویٹی منصوبے کا کامیاب آغاز

Express News

’یورپی یونین کی عمر تصدیقی ایپ صرف 2 منٹ میں ہیک ہو سکتی ہے‘

Express News

روبوٹ نے انسانوں کو پیچھے چھوڑ دیا، چین کے ’لائٹننگ‘ کا ہاف میراتھن میں عالمی ریکارڈ

