ایران جنگ یورپ کو روز بروز کمزور کر رہی ہے؛ ترک صدر

عالمی رہنماؤں کو ایران اور امریکا کے درمیان مستقل جنگ بندی کیلیے مشترکہ کوششیں کرنا چاہیئے

ویب ڈیسک April 23, 2026
ترک صدر طیب اردوان نے خبردار کیا ہے کہ امریکا اور اسرائیل کی جانب سے مسلط کی گئی ایران پر جنگ کے اثرات سے یورپی ممالک بھی کمزور کرنا شروع ہو گئے ہیں۔

عالمی خبر خبر رساں ادارے کے مطابق ترک صدر اردوان نے یہ بات جرمن صدر فرینک والٹر سے گفتگو میں کہی تھی۔

ترک ایوانِ صدر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ مشرقِ وسطیٰ میں جاری کشیدگی نہ صرف خطے بلکہ یورپی معیشت اور سیکیورٹی کے لیے بھی خطرہ بنتی جا رہی ہے۔

صدر طیب اردوان کا کہنا تھا کہ اگر تنازع کو حل کرنے کے لیے سفارتی اور پُرامن راستہ اختیار نہ کیا گیا تو اس کے اثرات کہیں زیادہ تباہ کن ہوں گے۔

انھوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ فوری طور پر جنگ بندی کو مستقل بنانے اور مذاکرات کی بحالی کے لیے کردار ادا کرے۔

یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب ایران نے جنگ بندی کے دوسرے دور میں شرکت سے انکار کردیا تھا جس پر امریکی صدر نے جنگ بندی میں توسیع کا اعلان کیا تھا۔

صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یہ توسیع اُس وقت تک برقرار رہے گی جب تک ایران کی عسکری اور سیاسی قیادت کے درمیان آبنائے ہرمز کے معاملے پر ہم آہنگی نہ ہوجائے۔

 
