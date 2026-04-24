ٹک ٹاک کا نیا اے آئی فیچر، ویڈیوز کا انداز ہی بدل جائے گا

کسی بھی ویڈیو سے اے آئی کے ذریعے نئی تصاویر تیار کی جا سکیں گی

ویب ڈیسک April 24, 2026
ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم ٹک ٹاک نے ایک نئے اور منفرد اے آئی فیچر کی آزمائش شروع کر دی ہے، جس کے بعد صارفین کے لیے کمنٹس کا انداز مکمل طور پر تبدیل ہونے کا امکان ہے۔

کمپنی اس وقت ایک جدید ’میم ری مکسر‘ ٹول کو ٹیسٹ کر رہی ہے، جس کی تصدیق بھی خود ٹک ٹاک کی جانب سے کی گئی ہے۔

اس نئے فیچر کے تحت صارفین کی ویڈیوز کو دیگر افراد مصنوعی ذہانت کی مدد سے ری مکس کرسکیں گے۔ یعنی کسی بھی ویڈیو سے اے آئی کے ذریعے نئی تصاویر تیار کی جا سکیں گی، جن میں چہرہ، آواز یا پس منظر تک تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی صارف کسی ہوٹل کی ویڈیو شیئر کرتا ہے، تو دوسرے لوگ اسی ویڈیو کو استعمال کرتے ہوئے اسے کسی ساحل یا مختلف مقام پر دکھا سکتے ہیں۔

دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اے آئی سے تیار کردہ تصاویر براہِ راست اصل ویڈیو کے کمنٹس میں شیئر کی جا سکیں گی، جس سے صارفین کے درمیان تخلیقی اظہار کے نئے دروازے کھلیں گے۔ کمپنی کے مطابق یہ فیچر کمنٹس کو مزید جاندار اور بصری بنانے میں مدد دے گا۔

ٹک ٹاک کا کہنا ہے کہ اس فیچر کے لیے ایک نئی سیٹنگ متعارف کرائی جا رہی ہے، جو ڈیفالٹ کے طور پر آن ہوگی۔ تاہم صارفین چاہیں تو اسے بند بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہر ویڈیو کے لیے یہ سیٹنگ الگ سے آف کرنا ہوگی، مکمل طور پر مستقل بند کرنے کا آپشن موجود نہیں ہوگا۔

یاد رہے کہ حالیہ عرصے میں ٹک ٹاک نے کئی اے آئی فیچرز متعارف کرائے ہیں، جن میں اس کا اے آئی اسسٹنٹ بھی شامل ہے۔ ’میم ری مکسر‘ فی الحال آزمائشی مرحلے میں ہے اور ابھی تمام صارفین کو دستیاب نہیں، جبکہ کمپنی نے اس کے باضابطہ اجرا کی حتمی تاریخ بھی ظاہر نہیں کی، تاہم مستقبل میں اس میں مزید بہتری کی گنجائش موجود ہے۔
