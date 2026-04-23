کراچی میں نوجوان کے اغوا اور ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے ہزاروں ڈالرز ہتھیانے کی ایک اور واردات

ایئرپورٹ کے قریب مسلح افراد نے روک کر کہا آپ نے ڈی آئی جی کے بندے کو اڑایا، مجھے یرغمال بناکر 8600 ڈالرز ٹرانسفر کیے

منور خان April 23, 2026
 شہر قائد میں شارٹ ٹرم اغوا کے دوران ڈیجیٹل کرنسی لوٹنے کی ایک اور واردات سامنے آگئی۔

تفصیلات کے مطابق گلستان جوہر کے رہائشی نوجوان متعال خان کے مطابق وہ ایک روز قبل رات ساڑھے 8 بجے لاہوربذریعہ جہازکیلیے گھر سے ایئرپورٹ کیلیے آن لائن ٹیکسی کے ذریعے روانہ ہوئے تو ہوائی اڈے کے قریب ڈرائیور پیٹرول بھروانے کیلیے رُک گیا۔

نوجوان کے مطابق پیٹرول بھروانے کے بعد ایئر پورٹ جانے لگے تو سفید رنگ کے ڈبل کیبن ڈالے نے کیب کے آگے آکر راستہ روکا اور اس میں سے مسلح افراد نکلنے جنہوں نے گاڑی سے باہر نکلنے کا کہا۔

نوجوان کے مطابق مسلح افراد نے کہا کہ تم نے اپنی سیاہ گاڑی سے ڈی آئی جی کے بندے کو اڑایا ہے جبکہ میں نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں تھا جس پر میری ان سے بحث بھی چلتی رہی، تھوڑی ہی دیر میں مسلح افراد مجھے اپنی گاڑی میں لے گئے۔

متعال خان کے مطابق مسلح افراد نے میرا فون لیا اور ڈیجیٹل اکاؤنٹ کو چیک کیا اور ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے 8 ہزار 600 ڈالر اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرلیے جبکہ میرے دوستوں سے فون پر بات کر کے رقم ادائیگی کا تقاضہ کیا۔

نوجوان کے مطابق مسلح افراد مجھے ڈیڑھ گھنٹہ تک گھماتے رہے اس دوران انہوں نے جسمانی اور ذہنی تشدد کا نشانہ بنایا اور پھر رات گیارہ بجے کے قریب کورنگی انڈسٹریل ایریا کے علاقے میں پھینک کر فرار ہوگئے جس کے میں رکشا کر کے اپنے گھر پہنچا۔

 نوجوان کا کہنا تھا کہ سیفد ڈالے میں سوار مسلح افراد مجھ سے میرے 2 موبائل فون اور دیگر سامان بھی چھین لیا۔ متاثرہ نوجوان کے والد ریحان لانگا نے ایکسپریس سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ واردات بدھ کی شب ہوئی تھی تاہم اس وقت وہ ایئر پورٹ تھانے میں موجود ہیں اور قانونی کارروائی کر رہے ہیں۔

ایس ایس پی ڈسٹرکٹ ملیر کا کہنا تھا واقعے سے متعلق معلومات حاصل کی جا رہی ہے جس کے بعد قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی جائیگی۔
