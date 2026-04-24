کراچی:
کورنگی عوامی کالونی میں مسلح لٹیروں نے ایک چائے کے ہوٹل کو لوٹ لیا، واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی ہے۔
فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ موٹر سائیکل پر سوار مسلح ملزمان ہوٹل پر آتے ہیں اور وہاں بیٹھے افراد کو اسلحے کے زور پر یرغمال بنا لیتے ہیں۔ ملزمان نے گاہکوں اور عملے سے موبائل فونز چھین لیے جبکہ کاؤنٹر پر موجود کیشیئر سے نقدی بھی لوٹ لی۔
سی سی ٹی وی مناظر کے مطابق ملزمان نے واردات کے دوران اپنے چہرے ماسک سے چھپائے ہوئے تھے تاکہ شناخت سے بچ سکیں۔ واردات کے بعد ملزمان با آسانی موقع سے فرار ہو گئے۔
شہریوں کا کہنا ہے کہ علاقے میں آئے روز اس نوعیت کی وارداتیں پیش آ رہی ہیں جبکہ پولیس ان لٹیروں کو روکنے میں ناکام دکھائی دیتی ہے۔