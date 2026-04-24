کراچی؛ کورنگی عوامی کالونی میں چائے کے ہوٹل پر لوٹ مار، فوٹیج منظر عام پر آ گئی

ملزمان نے گاہکوں اور عملے سے موبائل فونز چھین لیے جبکہ کاؤنٹر پر موجود کیشیئر سے نقدی بھی لوٹ لی

ویب ڈیسک April 24, 2026
کراچی:

کورنگی عوامی کالونی میں مسلح لٹیروں نے ایک چائے کے ہوٹل کو لوٹ لیا، واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی ہے۔

فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ موٹر سائیکل پر سوار مسلح ملزمان ہوٹل پر آتے ہیں اور وہاں بیٹھے افراد کو اسلحے کے زور پر یرغمال بنا لیتے ہیں۔ ملزمان نے گاہکوں اور عملے سے موبائل فونز چھین لیے جبکہ کاؤنٹر پر موجود کیشیئر سے نقدی بھی لوٹ لی۔

سی سی ٹی وی مناظر کے مطابق ملزمان نے واردات کے دوران اپنے چہرے ماسک سے چھپائے ہوئے تھے تاکہ شناخت سے بچ سکیں۔ واردات کے بعد ملزمان با آسانی موقع سے فرار ہو گئے۔

شہریوں کا کہنا ہے کہ علاقے میں آئے روز اس نوعیت کی وارداتیں پیش آ رہی ہیں جبکہ پولیس ان لٹیروں کو روکنے میں ناکام دکھائی دیتی ہے۔
متعلقہ

Express News

خیبر میں لڑکیوں کے مدرسے پر آسمانی بجلی گرنے سے 20 طالبات زخمی، 3 کی حالت تشویشناک

Express News

پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کے ممبران میں مزید اضافہ

Express News

کراچی میں نوجوان کے اغوا اور ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے ہزاروں ڈالرز ہتھیانے کی ایک اور واردات

Express News

وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا نے دورہ مظفرآباد کیلئے ہیلی کاپٹر کاکتنا کرایہ ادا کیا؟ اعدادوشمار سامنے آگئے

Express News

حکومت سندھ کا یکم مئی کو عام تعطیل کا اعلان، نوٹیفکیشن جاری

Express News

مسجد کے اندر 7 سالہ بچے سے زیادتی کرنے والے امام کو 21 سال قید کی سزا

