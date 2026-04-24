پی ایس ایل11: محمد عامر اور فہیم اشرف پر جرمانہ عائد، مگر کیوں؟

میچ ریفری نےدونوں کھلاڑیوں پر میچ فیس کا 10، 10 فیصد جرمانہ عائد کر دیا

ویب ڈیسک April 24, 2026
پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) 11 کے 34ویں میچ میں کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر قومی کرکٹرز محمد عامر اور فہیم اشرف پر میچ فیس کا 10، 10 فیصد جرمانہ عائد کر دیا گیا۔

راولپنڈی اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان میچ کے دوران دونوں کھلاڑیوں کے درمیان گرما گرمی دیکھنے میں آئی۔ واقعہ اس وقت پیش آیا جب محمد عامر کی گیند پر فہیم اشرف آؤٹ ہوئے۔

 اس دوران محمد عامر نے فہیم اشرف کو جانے کا اشارہ کیا، جس پر فہیم اشرف نے بھی سخت ردعمل دیا اور ان کی جانب بڑھنے کی کوشش کی، دونوں کھلاڑیوں کے درمیان تلخ کلامی ہوئی۔

صورتحال اس حد تک پہنچ گئی کہ دونوں کھلاڑی آمنے سامنے آ گئے اور نوک جھونک ہوئی، تاہم دیگر کھلاڑیوں نے فوری مداخلت کر کے معاملہ رفع دفع کرا دیا۔

میچ ریفری نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے دونوں کھلاڑیوں کو ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا مرتکب قرار دیا اور ان پر میچ فیس کا 10، 10 فیصد جرمانہ عائد کر دیا۔
متعلقہ

Express News

پی ایس ایل 11: خوش دل شاہ کی جارحانہ بیٹنگ، کراچی کنگز نے قلندرز کو شکست دے دی

Express News

انڈر 18 ہاکی ایشیا کپ 2026 کے شیڈول کا اعلان

Express News

آئی پی ایل: اسٹیڈیم میں لڑائی، ایک تماشائی نے دوسرے کو اونچائی سے نیچے پھینک دیا

Express News

پی ایس ایل 11 میں محمد رضوان کی ٹیم نے شکستوں کا تسلسل توڑ دیا، پہلی فتح حاصل

Express News

لاس اینجلس اولمپکس کیلیے کرکٹ اسٹیڈیم کی تعمیر کا آغاز تاریخی پیشرفت ہے، آئی سی سی

Express News

نوجوان فاسٹ بولر علی رضا نے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں نیا ریکارڈ بنا ڈالا

