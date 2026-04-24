فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بھارتی اشتعال انگیزی اور کشمیر پر دوٹوک مؤقف

پاکستان دشمن کی کسی بھی بلا اشتعال جارحیت کا فوری اور فیصلہ کن جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے، سپہ سالار

ویب ڈیسک April 24, 2026
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بھارتی اشتعال انگیزی اور کشمیر کے معاملے پر اپنا دوٹوک مؤقف بالکل واضح کرتے ہوئے ملکی دفاع کو ناقابلِ تسخیر قرار دیا ہے۔

انہوں نے 16 اپریل 2025 کو اوورسیز پاکستانیوں کی ایک پروقار تقریب سے خطاب کرتے ہوئے دشمن کے ناپاک عزائم کو ناکام بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔

پاکستانی سپہ سالار نے اپنے خطاب میں اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان دشمن کی کسی بھی بلا اشتعال جارحیت کا فوری اور فیصلہ کن جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ بھارتی فوج تمام تر وسائل کے باوجود پاکستان کو شکست نہیں دے سکتی۔

فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے مؤقف کو دہراتے ہوئے کہا کہ کشمیر ہماری شہہ رگ تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام غاصب بھارتی فوج کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں اور وہ اس جدوجہد میں تنہا نہیں ہیں۔

انہوں نے کشمیریوں کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا یقین بھی دلایا۔

انہوں نے مزید کہا کہ پاک فوج اور سیکیورٹی ادارے بھارتی پراکسی دہشت گردوں کے ناسور کے مکمل خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔

ماہرین کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے یہ تاریخی الفاظ ایک مکمل دفاعی ڈاکٹرائن کی حیثیت رکھتے ہیں جو دشمن کو پسپائی اور قوم کو تحفظ کا احساس دلاتے ہیں۔ سپہ سالار نے بھارتی فوج کی عددی برتری کو بے اثر قرار دیتے ہوئے واضح کیا کہ پاکستان کا دفاع مکمل طور پر ناقابلِ تسخیر ہے۔

 
متعلقہ

Express News

خیبر میں لڑکیوں کے مدرسے پر آسمانی بجلی گرنے سے 20 طالبات زخمی، 3 کی حالت تشویشناک

Express News

پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کے ممبران میں مزید اضافہ

Express News

کراچی میں نوجوان کے اغوا اور ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے ہزاروں ڈالرز ہتھیانے کی ایک اور واردات

Express News

وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا نے دورہ مظفرآباد کیلئے ہیلی کاپٹر کاکتنا کرایہ ادا کیا؟ اعدادوشمار سامنے آگئے

Express News

حکومت سندھ کا یکم مئی کو عام تعطیل کا اعلان، نوٹیفکیشن جاری

Express News

مسجد کے اندر 7 سالہ بچے سے زیادتی کرنے والے امام کو 21 سال قید کی سزا

