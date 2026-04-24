فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بھارتی اشتعال انگیزی اور کشمیر پر دوٹوک مؤقف

فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بھارتی اشتعال انگیزی اور کشمیر کے معاملے پر اپنا دوٹوک مؤقف بالکل واضح کرتے ہوئے ملکی دفاع کو ناقابلِ تسخیر قرار دیا ہے۔
انہوں نے 16 اپریل 2025 کو اوورسیز پاکستانیوں کی ایک پروقار تقریب سے خطاب کرتے ہوئے دشمن کے ناپاک عزائم کو ناکام بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔
پاکستانی سپہ سالار نے اپنے خطاب میں اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان دشمن کی کسی بھی بلا اشتعال جارحیت کا فوری اور فیصلہ کن جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ بھارتی فوج تمام تر وسائل کے باوجود پاکستان کو شکست نہیں دے سکتی۔
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے مؤقف کو دہراتے ہوئے کہا کہ کشمیر ہماری شہہ رگ تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام غاصب بھارتی فوج کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں اور وہ اس جدوجہد میں تنہا نہیں ہیں۔
انہوں نے کشمیریوں کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا یقین بھی دلایا۔
انہوں نے مزید کہا کہ پاک فوج اور سیکیورٹی ادارے بھارتی پراکسی دہشت گردوں کے ناسور کے مکمل خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔
ماہرین کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے یہ تاریخی الفاظ ایک مکمل دفاعی ڈاکٹرائن کی حیثیت رکھتے ہیں جو دشمن کو پسپائی اور قوم کو تحفظ کا احساس دلاتے ہیں۔ سپہ سالار نے بھارتی فوج کی عددی برتری کو بے اثر قرار دیتے ہوئے واضح کیا کہ پاکستان کا دفاع مکمل طور پر ناقابلِ تسخیر ہے۔