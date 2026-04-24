توہین مذہب کیس میں یوٹیوبر رجب بٹ کی ضمانت منسوخ

کراچی: ایڈیشنل سیشن جج وسطی کی عدالت نے شعائرِ اسلام سے متعلق کیس میں معروف یوٹیوبر رجب بٹ کی عبوری ضمانت منسوخ کر دی۔
سماعت کے دوران رجب بٹ عدالت میں پیش نہ ہو سکے، جس پر وکیلِ صفائی نے مؤقف اختیار کیا کہ ان کی طبیعت ناساز ہے، اسی وجہ سے وہ پیش نہیں ہو سکے۔
دوسری جانب وکیلِ مدعی نے عدالت میں مؤقف اپنایا کہ ہر پیشی پر کوئی نہ کوئی بہانہ بنایا جاتا ہے، لہٰذا درخواست کی مخالفت کی جاتی ہے۔
عدالت نے دلائل سننے کے بعد عبوری ضمانت منسوخ کرنے کا حکم دے دیا۔
یاد رہے کہ رجب بٹ کے خلاف تھانہ حیدری مارکیٹ میں شعائرِ اسلام سے متعلق مقدمہ درج کیا گیا تھا۔