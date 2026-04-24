اسلام آباد:
نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر سیکیورٹی کا بڑا لیپس، چینی شہری جعلی ٹکٹ پر غیر قانونی طور پر سیکیورٹی حصار پار کرتے ہوئے انٹرنیشنل ڈیپارچر بریفنگ ایریا میں جا پہنچا تاہم واپسی پر حراست میں لے لیا گیا۔
نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے چین جانے والی پرواز سمیت دیگر بین الاقوامی پروازوں کی آمدورفت جاری تھی کہ چینی باشندہ، منگ چی کو اے ایس ایف عملے کی مبینہ غفلت کے باعث جعلی چائنا سدرن ایئر لائن کی ٹکٹ کے ذریعے اپنے اہلخانہ کے ساتھ بریفنگ ایریا میں غیر قانونی داخل ہوا۔
ذرائع کے مطابق چینی باشندے کے اہل خانہ فلائٹ سی زیڈ 8070 کے ذریعے سفر کر رہے تھے تاہم انٹرنیشنل ڈیپارچر لاونج میں داخل ہوتے وقت اے ایس ایف کے عملے نے چینی شہری کا پاسپورٹ وغیرہ چیک نہ کیا اور محض ایئرلائن ٹکٹ دیکھ کر اسکو داخلے کی اجازت دی۔
چینی شہری اہل خانہ کو چھوڑ کر واپس جانے لگا تو خارجی دروازے پر اے ایس ایف کے عملے نے روک کر چیک کیا تو مزکورہ کے جعلی طریقے سے اندر داخل ہونے کا انکشاف ہوا جس پر سیکیورٹی عملے نے چینی باشندے کو حراست میں لے لیا اور کنڑول روم منتقل کرکے ضروری کارروائی کے بعد مزید کارروائی کے لیے ایئرپورٹ پولیس کے حوالے کر دیا۔
چینی شہری یا کسی بھی ایسے شخص کا یوں ایئرپورٹ کے حساس مقام پر پہنچ جانا انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے اور بڑا سیکیورٹی لیپس ہے۔ حکام کا کہنا تھا کہ واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔