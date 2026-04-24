اسلام آباد ایئرپورٹ؛ چینی شہری جعلی ٹکٹ پر سیکیورٹی حصار پار کرکے انٹرنیشنل ڈیپارچر جا پہنچا

سیکیورٹی عملے نے چینی باشندے کو حراست میں لیکر ایئرپورٹ پولیس کے حوالے کر دیا، تحقیقات شروع

صالح مغل April 24, 2026
(فوٹو : فائل)
اسلام آباد:

نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر سیکیورٹی کا بڑا لیپس، چینی شہری جعلی ٹکٹ پر غیر قانونی طور پر سیکیورٹی حصار پار کرتے ہوئے انٹرنیشنل ڈیپارچر بریفنگ ایریا میں جا پہنچا تاہم واپسی پر حراست میں لے لیا گیا۔

نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے چین جانے والی پرواز سمیت دیگر بین الاقوامی پروازوں کی آمدورفت جاری تھی کہ چینی باشندہ، منگ چی کو اے ایس ایف عملے کی مبینہ غفلت کے باعث جعلی چائنا سدرن ایئر لائن کی ٹکٹ کے ذریعے اپنے اہلخانہ کے ساتھ بریفنگ ایریا میں غیر قانونی داخل ہوا۔

ذرائع کے مطابق چینی باشندے کے اہل خانہ فلائٹ سی زیڈ 8070 کے ذریعے سفر کر رہے تھے تاہم انٹرنیشنل ڈیپارچر لاونج میں داخل ہوتے وقت اے ایس ایف کے عملے نے چینی شہری کا پاسپورٹ وغیرہ چیک نہ کیا اور محض ایئرلائن ٹکٹ دیکھ کر اسکو داخلے کی اجازت دی۔

چینی شہری اہل خانہ کو چھوڑ کر واپس جانے لگا تو خارجی دروازے پر اے ایس ایف کے عملے نے روک کر چیک کیا تو مزکورہ کے جعلی طریقے سے اندر داخل ہونے کا انکشاف ہوا جس پر سیکیورٹی عملے نے چینی باشندے کو حراست میں لے لیا اور کنڑول روم منتقل کرکے ضروری کارروائی کے بعد مزید کارروائی کے لیے ایئرپورٹ پولیس کے حوالے کر دیا۔

چینی شہری یا کسی بھی ایسے شخص کا یوں ایئرپورٹ کے حساس مقام پر پہنچ جانا انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے اور بڑا سیکیورٹی لیپس ہے۔ حکام کا کہنا تھا کہ واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔
متعلقہ

Express News

خیبر میں لڑکیوں کے مدرسے پر آسمانی بجلی گرنے سے 20 طالبات زخمی، 3 کی حالت تشویشناک

Express News

پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کے ممبران میں مزید اضافہ

Express News

کراچی میں نوجوان کے اغوا اور ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے ہزاروں ڈالرز ہتھیانے کی ایک اور واردات

Express News

وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا نے دورہ مظفرآباد کیلئے ہیلی کاپٹر کاکتنا کرایہ ادا کیا؟ اعدادوشمار سامنے آگئے

Express News

حکومت سندھ کا یکم مئی کو عام تعطیل کا اعلان، نوٹیفکیشن جاری

Express News

مسجد کے اندر 7 سالہ بچے سے زیادتی کرنے والے امام کو 21 سال قید کی سزا

