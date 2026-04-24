سام سنگ کے 40 ہزار ملازمین نے معاوضہ نہ بڑھانے پر ہڑتال کی دھمکی دے دی

سام سنگ کمپنی کے دسیوں ہزار ملازمین نے جنوبی کوریا کے پیونگ ٹیک میں قائم کمپیوٹر چپ کمپلیکس میں ریلی نکالی جس میں ملازمین نے بونس میں اضافہ نہ کیے جانے پر ہڑتال کی دھمکی دی ہے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق ملازمین کا کہنا ہے کہ اے آئی کی عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی مانگ کی وجہ سے میموری چپ کے منافع کو بڑھاتی ہے، لہٰذا ملازمین کی اُجرت میں بھی اضافہ کیا جائے۔
ملازمین بینرز پکڑے ہوئے پولیس کی بھاری نفری کے درمیان فیکٹری کے احاطے میں جمع ہوئے اور نعرے لگائے کہ معاوضے کے طریقہ کار کو شفاف بنائیں۔
یونین کے عہدیداروں نے بتایا کہ تقریباً 40,000 ارکان نے احتجاج میں حصہ لیا۔ یہ ریلی سام سنگ کی جنوری-مارچ سہ ماہی آمدنی اور آپریٹنگ منافع میں سب سے زیادہ اضافے کے چند گھنٹے بعد نکالی گئی۔