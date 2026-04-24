ایجنٹوں کیساتھ ملی بھگت کے الزام میں محکمہ امیگریشن کے 3 افسران معطل

معطل افسران میں ڈائریکٹر ملتان ریجن خالد عباس بھی شامل ہیں

ویب ڈیسک April 24, 2026
لاہور: ایجنٹوں کے ساتھ ملی بھگت کر کے عوام کو لوٹنے کے الزام میں محکمہ امیگریشن و پاسپورٹ کے 3 افسران کو معطل کردیا گیا۔

وزیر داخلہ محسن کے احکامات پر کی گئی کارروائی میں ڈائریکٹر ملتان ریجن خالد عباس بھی شامل ہیں جبکہ دیگر معطل افسران میں شاہدرہ سینٹر کے انچارج غلام رسول اور ظہیر حسین شامل ہیں۔

ذرائع کے مطابق ان افسران کے خلاف ایف آئی اے نے ایجنٹوں سے ملی بھگت کے الزام پر مقدمہ بھی درج کر رکھا ہے اور مزید تحقیقات جاری ہیں۔

حکام کا کہنا ہے کہ وزیر داخلہ کی ہدایت پر محکمانہ کارروائی کے بعد ان افسران کے خلاف یہ قدم اٹھایا گیا۔ ڈائریکٹر جنرل امیگریشن و پاسپورٹ محمد علی رندھاوا کی ہدایت پر معطلی کا باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کردیا گیا ہے۔
متعلقہ

Express News

خیبر میں لڑکیوں کے مدرسے پر آسمانی بجلی گرنے سے 20 طالبات زخمی، 3 کی حالت تشویشناک

Express News

پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کے ممبران میں مزید اضافہ

Express News

کراچی میں نوجوان کے اغوا اور ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے ہزاروں ڈالرز ہتھیانے کی ایک اور واردات

Express News

وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا نے دورہ مظفرآباد کیلئے ہیلی کاپٹر کاکتنا کرایہ ادا کیا؟ اعدادوشمار سامنے آگئے

Express News

حکومت سندھ کا یکم مئی کو عام تعطیل کا اعلان، نوٹیفکیشن جاری

Express News

مسجد کے اندر 7 سالہ بچے سے زیادتی کرنے والے امام کو 21 سال قید کی سزا

