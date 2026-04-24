کراچی : شاہراہ بھٹو پر تاجر سے 25 لاکھ روپے لوٹ لیے گئے

واقعہ 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب پیش آیا، تاجر حفیظ الرحمان قائد آباد میں ہائیڈرنٹ کا مالک ہے، پولیس

ویب ڈیسک April 24, 2026
کراچی : شاہراہ بھٹو پر تاجر سے مبینہ طور پر 25 لاکھ روپے لوٹ لیے گئے۔

 ذرائع کے مطابق ڈیفنس کے رہائشی تاجر حفیظ الرحمان لانڈھی داؤد چورنگی سے اپنی گاڑی شاہراہ بھٹو کے راستے قیوم آباد کے قریب پہنچے، قیوم آباد کی جانب اترتے ہوئے تعاقب میں آنے والی گاڑی نے ان کی گاڑی کو ٹکر ماردی۔

تاجر نے حادثہ جان کر گاڑی سائیڈ پر روکی اورپیچھے جا کرگاڑی والوں سے باز پرس کرنے لگا، اسی دوران4  موٹر سائیکلوں پر سوار ملزمان ون وے کے ذریعے جائے حادثہ پر پہنچے اورانہیں یرغمال بنالیا، ملزمان تاجر پر تشدد کرتے ہوئے اسے واپس گاڑی میں لے گئے۔

ذرائع نے بتایا کہ ملزمان نے گاڑی کے پائیدان پررکھے 25 لاکھ روپے کا تھیلا اٹھایا، مزاحمت کرنے پر اسلحے کے بٹ مار کر تاجر کو زخمی بھی کیا، ملزمان نے گالم گلوچ اورتشدد کرتے ہوئے تاجر کو گاڑی میں بٹھایا اور اسلحے کے زور پر روانہ کردیا۔واردات کے بعد تاجرحفیظ الرحمان نے فوری طورپرمددگار 15 پولیس کو اطلاع دی اوراپنے دفتر کو بھی آگاہ کیا۔

پولیس کا کہنا ہے کہ واقعہ 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب پیش آیا، تاجر حفیظ الرحمان ہائیڈرنٹ کا مالک ہے، وہ قائد آباد میں واقع اپنے ہائیڈرنٹ سے ڈیفنس فیز8 میں واقع اپنی رہائش گاہ جارہے تھے۔

پولیس کے مطابق تاجر کے دوست و منیجرکاشف اور نورا نے پولیس کو واقعے کی اطلاع دی جس پر پولیس نے شاہراہ بھٹو پر لگے کیمروں کی فوٹیجز حاصل کیں اور واقعے کی جانچ پڑتال کی، پولیس نے انہیں  واقعے کی ایف آئی آردرج کرنے کا کہا توانہوں نے آیف آئی آر درج کرانے سے انکار کردیا۔ پولیس کی جانب سے دوبارہ رابطہ کرنے پرکاشف نے تھانے آکر روزنامچہ درج کرایا اور لکھا کہ ہم کوئی قانونی کارروائی نہیں چاہتے۔
متعلقہ

Express News

خیبر میں لڑکیوں کے مدرسے پر آسمانی بجلی گرنے سے 20 طالبات زخمی، 3 کی حالت تشویشناک

Express News

پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کے ممبران میں مزید اضافہ

Express News

کراچی میں نوجوان کے اغوا اور ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے ہزاروں ڈالرز ہتھیانے کی ایک اور واردات

Express News

وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا نے دورہ مظفرآباد کیلئے ہیلی کاپٹر کاکتنا کرایہ ادا کیا؟ اعدادوشمار سامنے آگئے

Express News

حکومت سندھ کا یکم مئی کو عام تعطیل کا اعلان، نوٹیفکیشن جاری

Express News

مسجد کے اندر 7 سالہ بچے سے زیادتی کرنے والے امام کو 21 سال قید کی سزا

