کراچی کی سڑکیں کب بنیں گی؟ قومی ویمن کپتان بھی شہر کی ابتر صورتحال سے پریشان

فاطمہ ثنا کے سوال پر ظفر عباس نے کہا وہ اس مسئلے پر آواز اٹھاکر پہلے ہی بہت ذلیل ہوچکے ہیں

ویب ڈیسک April 24, 2026
کراچی: شہر قائد میں سڑکوں کی خستہ حالی نے نہ صرف عام شہریوں بلکہ قومی اسٹارز کو بھی پریشان کردیا ہے۔

قومی ویمن کرکٹ ٹیم کی کپتان فاطمہ ثناء نے بھی کراچی کی ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر اپنی تشویش کا اظہار کردیا۔

سوشل میڈیا پر وائرل ایک ویڈیو میں فاطمہ ثناء کو سماجی رہنما ظفر عباس سے یہ سوال کرتے دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ کی اتنی آواز ہے، آپ بتائیں کہ کراچی کی سڑکیں آخر کب بنیں گی؟

اس پر ظفر عباس نے جواب دیا کہ وہ اس معاملے پر آواز اٹھا کر پہلے ہی کافی ذلیل چکے ہیں، اب اس سوال کا جواب خود کراچی کے عوام کو دینا ہوگا کہ سڑکیں کب بنیں گی۔

واضح رہے کہ شہر میں سڑکوں کی خراب حالت نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے، جگہ جگہ گڑھوں کے باعث ٹریفک جام رہنا معمول بن چکا ہے۔

 
متعلقہ

Express News

خیبر میں لڑکیوں کے مدرسے پر آسمانی بجلی گرنے سے 20 طالبات زخمی، 3 کی حالت تشویشناک

Express News

پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کے ممبران میں مزید اضافہ

Express News

کراچی میں نوجوان کے اغوا اور ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے ہزاروں ڈالرز ہتھیانے کی ایک اور واردات

Express News

وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا نے دورہ مظفرآباد کیلئے ہیلی کاپٹر کاکتنا کرایہ ادا کیا؟ اعدادوشمار سامنے آگئے

Express News

حکومت سندھ کا یکم مئی کو عام تعطیل کا اعلان، نوٹیفکیشن جاری

Express News

مسجد کے اندر 7 سالہ بچے سے زیادتی کرنے والے امام کو 21 سال قید کی سزا

