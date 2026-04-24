ایران جنگ میں ساتھ کیوں نہیں دیا، امریکا کا اسپین سے فوجی معاہدے معطل کرنے پر غور

ویب ڈیسک April 24, 2026
facebook whatsup

ایک امریکی عہدیدار نے کہا ہے کہ پینٹاگون اسپین سے فوجی معاہدے معطل کرنے پر غور کررہا ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی عہدیدار نے رائٹرز کو بتایا کہ پینٹاگون کی ایک اندرونی ای میل میں امریکا کے نیٹو اتحادیوں کو سزا دینے کے آپشنز پر بات کی گئی ہے جس میں اسپین سے فوجی معاہدے معطل کرنے کا بھی ذکر شامل ہے۔

عہدیدار نے بتایا کہ سزاؤں کے آپشنز کی وجہ نیٹو کا ایران جنگ ​​میں امریکی کارروائیوں کی حمایت نہ کرنا ہے۔ ای میل میں اسپین سے امریکی فوجی معاہدے کو معطل کرنے پر بھی غور کیا گیا ہے۔

ای میل کی وضاحت کرنے کے لیے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کرنے والے عہدیدار نے بتایا کہ نیٹو مخالف پالیسی کے اختیارات کو ایک نوٹ میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے جس میں کچھ اتحادیوں کی جانب سے امریکا کو ایران جنگ کے لیے رسائی اور فضائی حدود استعمال نہ کرنے دینا بھی شامل ہے۔

عہدیدار نے کہا کہ ای میل میں نیٹو رُکن ممالک میں سے ’مشکل‘ ممالک جو نیٹو کے اہم عہدوں پر ہیں، سے معاہدے معطل کرنے پر غور کیا جارہا ہے۔

دوسری جانب ہسپانوی وزیر اعظم پیڈرو نے ان رپورٹوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم [اسپین] ای میلز کو دیکھتے ہوئے کام نہیں کرتے، ہم سرکاری دستاویزات پر کام کرتے ہیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

ایران کے دارالحکومت میں شدید دھماکوں کی آوازیں؛ دفاعی فضائی نظام متحرک

Express News

اسرائیلی فوج میں بغاوت؛ ایران کو حساس معلومات فراہم کرنے لگے؛ 2 اہلکار گرفتار

Express News

امریکا؛ کنیکٹیکٹ میں بھارت کے خلاف خالصتان حامی سکھوں کا احتجاج

Express News

امریکا کی اجازت ملتے ہی خامنہ ای کے پورے خاندان کو ختم کردیں گے؛ اسرائیل

Express News

ایران کے سابق ولی عہد رضا پہلوی پر جرمنی میں سرخ مائع پھینک دیا گیا

Express News

ایران جنگ یورپ کو روز بروز کمزور کر رہی ہے؛ ترک صدر

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو