ججز تبادلے: جوڈیشل کمیشن اجلاس نہ بلا نے کی وجوہات سامنے آ گئیں

سندھ ہائیکورٹ میں ججز کے تبادلوں سے اسلام آباد ہائیکورٹ میں صوبہ سندھ کی نمائندگی نہیں رہے گی، چیف جسٹس کا جواب

ویب ڈیسک April 24, 2026
facebook whatsup
(فوٹو: فائل)
اسلام آباد:

ہائی کورٹ ججز کے تبادلوں کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس نہ بلانے کی وجوہات سامنے آ گئیں۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق ذرائع نے بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کے تبادلوں کے معاملے میں چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کا جوڈیشل کمیشن اجلاس نہ بلانے کی وجوہات سامنے آگئیں۔

ذرائع کے مطابق چیف جسٹس پاکستان نے جواب  دیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے سندھ ہائی کورٹ میں ججز کے تبادلوں سے اسلام آباد ہائیکورٹ میں صوبہ سندھ کی نمائندگی نہیں رہے گی۔

چیف جسٹس پاکستان  نے اپنے جواب میں مزید کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آدھے سے زیادہ ججز کے تبادلوں سے ہائیکورٹ میں ججز اسامیاں خالی ہوں گی اور غیر یقینی صورتحال پیدا ۔

ذرائع کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بھی کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے تبادلوں کی وجوہات نہیں بتائی گئیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

خیبر میں لڑکیوں کے مدرسے پر آسمانی بجلی گرنے سے 20 طالبات زخمی، 3 کی حالت تشویشناک

Express News

پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کے ممبران میں مزید اضافہ

Express News

کراچی میں نوجوان کے اغوا اور ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے ہزاروں ڈالرز ہتھیانے کی ایک اور واردات

Express News

وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا نے دورہ مظفرآباد کیلئے ہیلی کاپٹر کاکتنا کرایہ ادا کیا؟ اعدادوشمار سامنے آگئے

Express News

حکومت سندھ کا یکم مئی کو عام تعطیل کا اعلان، نوٹیفکیشن جاری

Express News

مسجد کے اندر 7 سالہ بچے سے زیادتی کرنے والے امام کو 21 سال قید کی سزا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو