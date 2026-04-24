لاہور:
پنجاب کی شاہراہوں پر پولیس نے جعلی نمبر پلیٹس، ای چالان ڈیفالٹرز اور اشتہاریوں کو پکڑنے کے لیے اسمارٹ کار متعارف کروانے کا فیصلہ کر لیا۔
پولیس حکام کے مطابق شاہراہوں یا عوامی مقامات پر خودکار مانیٹرنگ کے لیے ’’پولیس آئی اسمارٹ وین‘‘ تیاری کے حتمی مراحل میں ہے، اسمارٹ وین پر 360 ڈگری پر کام کرنے والے کیمرے کی تنصیب ہوگی جو سڑک پر چلتے ہوئے عوامی مقامات پر فوری طور پر ڈیفالٹر ویکلز اور اشتہاریوں کو ڈیٹکٹ کرے گی۔
اسمارٹ کار سیف سٹیز کے ساتھ انٹیگریٹ کی جائے گی تاکہ فوری الرٹ جنریٹ ہو سکے۔ اسمارٹ وین کے کیمرے سے 100 میٹر کی رینج میں آنے والی گاڑیاں اور شہریوں کی تفصیلات فوری اپڈیٹ ہوتی جائیں گی جبکہ اوور لوڈنگ کرنے والی گاڑیوں کی نشاندہی بھی ایک کلک پر کرکے الرٹ جاری ہوگا۔
پولیس آئی وینز کے لیے الیکٹرک گاڑیاں خریدی جائیں گی تاکہ فیول کی بچت ہو، پہلی گاڑی اگلے ہفتے تیار کرکے وزیراعلیٰ پنجاب کو منظوری کے لیے پیش کی جائے گی۔ گاڑی کی تیاری ایڈیشنل آئی جی لوجسٹک اینڈ پروکیورمنٹ فواد الدین قریشی کی نگرانی میں مکمل کی جائے گی۔
وزیراعلیٰ کی منظوری کے بعد لاہور میں ماڈل روڈز کے لیے باقی پنجاب کے تمام اضلاع میں ایک سے 3تک گاڑیاں مانیٹرنگ کے لیے دی جائیں گی، ایک گاڑی پر اiسسریز سمیت 1کروڑ 10لاکھ کی لاگت آئے گی۔ پولیس آئی وین کی لانچنگ کے بعد ٹریفک کا نظام بہتر ہوگا اور اشتہاریوں کی گرفتاری میں مدد ملے گی۔