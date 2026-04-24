میٹا اپنے ملازمین کی جاسوسی کرنے کیلئے تیار!

میٹا نے اپنے اس اقدام سے متعلق اندرونی میمو میں بتایا

ویب ڈیسک April 24, 2026
ایک نئی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ٹیکنالوجی کمپنی میٹا اپنے مصنوعی ذہانت کے سسٹمز کی تربیت کے لیے اپنے اسٹاف کی جاسوسی کرے گی۔

سامنے آنے والے ایک اندرونی میمو میں کہا گیا کہ ٹریکنگ سافٹ ویئر ملازمین کے ماؤس کی حرکات، کلکس اور کی اسٹروکس کو دیکھے گا اور اسن کو نئے اے آئی سسٹمز کی تربیت کے لیے استعمال کرے گا۔ یہ سسٹم ملازمین کے اسکرین کو بھی دیکھ سکے گا۔

جاری ہوئے میمو میں سے ایک کے مطابق ماڈل کیپیبلیٹی انیشیئٹیو (ایم سی آئی) نامی یہ سافٹ ویئر گھر کام سے متعلقہ ایپس پر چلے گا اور بوقتِ ضرورت ملازمین کی اسکرین پر چلنے والے کانٹینٹ کے اسکرین شاٹس لے گا۔

میمو کے مطابق اس سافٹ ویئر کا مقصد کمپنی کے اے آئی ماڈلز میں بہتری لانا ہے۔
