اچھرہ میں کمسن بچوں کا بہیمانہ قتل، ’ملزمہ دوسری شادی چاہتی تھی اور بچے سب سے بڑی رکاوٹ تھے‘

ملزمہ ردا نے اپنے 3 کمسن بچوں کو گھر میں ذبح کر کے مار ڈالا، کال ڈیٹا ریکارڈ میں اہم شواہد سامنے آگئے

ویب ڈیسک April 24, 2026
facebook whatsup

لاہور کے علاقے اچھرہ میں اپنے 3 کمسن بچوں کو قتل کرنے والی ماں کے حوالے سے سنسنی خیز انکشافات سامنے آئے ہیں۔

تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز اچھرہ میں اپنے گھر کے اندر دو کمسن بیٹیوں اور بیٹے کو قتل کرنے والی خاتون سے تحقیقات کے دوران اہم و سنسنی خیز انکشافات سامنے آئے ہیں۔

پولیس ذرائع کے مطابق مقتولین کی ملزمہ والدہ ردا کی جھنگ کے رہائشی شہر یار سے دوستی تھی اور دونوں ایک ہی علاقے کے رہائشی جبکہ ان کا روزانہ فون پر رابطہ ہوتا تھا جبکہ دونوں شادی بھی کرنا چاہتے تھے۔

پولیس کے مطابق ملزمہ، شہریار نامی لڑکے سے موبائل ایپ کے ذریعے پیسے بھی منگواتی تھی جبکہ ردا شوہر سے طلاق لے کر دوسری شادی کرنا چاہتی تھی جس میں سب سے بڑی رکاوٹ بچے تھے۔

مزید پڑھیں

Express News

لاہور؛ ماں کے ہاتھوں بچوں کا قتل، ملزمہ کی گھر سے باہر جانے کی ویڈیو سامنے آگئی

پولیس ذرائع کے مطابق تحقیقات کے دوران کال ڈیٹا ریکارڈ سے اہم شواہد بھی ملے ہیں جس کے بعد پولیس کی ٹیم شہریار کو گرفتار کرنے جھنگ پہنچ گئی ہے۔

پولیس نے تحقیقات اور تفتیش کے بعد ملزمہ کے خاوند رمضان کو رہا کر دیا جبکہ اب تک کی تفتیش میں صرف ماں ہی بچوں کے قتل کی ذمہ دار قرارپائی ہے۔

پولیس حکام کے مطابق آئندہ تفتیش میں اگر کسی اور کا کردار سامنے آئے گا تو اسکو گرفتار کیا جائے گا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

خیبر میں لڑکیوں کے مدرسے پر آسمانی بجلی گرنے سے 20 طالبات زخمی، 3 کی حالت تشویشناک

Express News

پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کے ممبران میں مزید اضافہ

Express News

کراچی میں نوجوان کے اغوا اور ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے ہزاروں ڈالرز ہتھیانے کی ایک اور واردات

Express News

وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا نے دورہ مظفرآباد کیلئے ہیلی کاپٹر کاکتنا کرایہ ادا کیا؟ اعدادوشمار سامنے آگئے

Express News

حکومت سندھ کا یکم مئی کو عام تعطیل کا اعلان، نوٹیفکیشن جاری

Express News

مسجد کے اندر 7 سالہ بچے سے زیادتی کرنے والے امام کو 21 سال قید کی سزا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو