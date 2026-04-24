کوئٹہ سے 34 کلو منشیات لاہور اسمگل کرنے کی کوشش ناکام، گینگ پکڑا گیا

ملزمان لگژری گاڑی کے ذریعے کوئٹہ سے ہیروئن لے کر لاہور پہنچے تھے، جسے شہر بھر میں سپلائی ہونا تھا

ویب ڈیسک April 24, 2026
facebook whatsup

پنجاب پولیس نے کوئٹہ سے لاہور منشیات سپلائی کرنے والے نیٹ ورک کے تین کارندوں کو گرفتار کرلیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق سول لائن پولیس نے خفیہ اطلاع پر گولڈنگ چوک سے 3 ملزمان کو گرفتار کیا، ملزمان ویگو ڈالے میں ہیروئن چھپا کر کوئٹہ سے لاہور سپلائی کرنے آئے تھے۔

ایس پی سول لائنز چوہدری اثر علی نے بتایا کہ ملزمان نے ڈالے کی سیٹوں کے نیچے ہیروئین چھپا رکھی تھی، کارروائی کے دوران ملزمان سے 34 کلو سے زائد ہیروئین برآمد ہوئی۔

پولیس نے کارروائی کے بعد منشیات اور ڈالے کو تحویل میں لے لیا۔ ملزمان نے اعتراف کیا کہ منشیات کو پورے لاہور شہر میں سپلائی کرنا تھا۔

 
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو