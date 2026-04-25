میٹا کا ہزاروں افراد کو نوکریوں سے نکالنے کا منصوبہ

میٹا نے اپنے اس اقدام کی تصدیق کردی ہے

ویب ڈیسک April 25, 2026
ٹیکنالوجی کمپنی میٹا نے ہزاروں نوکریاں ختم کرنے کے منصوبے کا اعلان کر دیا۔ کمپنی کی جانب سے یہ اقدام انڈسٹری میں مصنوعی ذہانت پر بھاری سرمایہ کاری کی جانب واضح اشارہ ہے۔

فیس بک اور میٹا کی مالک کمپنی میٹا نے اس متعلق تصدیق کی ہے کہ کمپنی آٹھ ہزار افراد کو نوکریوں سے نکالنے جا رہی ہے۔

سامنے آنے والے نئے میمو کے مطابق اس اقدام کا مقصد کارکردگی کو بڑھانا اور وسائل کو بچا کر نئی سرمایہ کاریاں کرنا ہے۔

ان برطرفیوں کے علاوہ کمپنی کا یہ ارادہ بھی رکھتی ہے کہ چھ ہزار کے قریب خالی جگہوں پر دوبارہ بھرتی نہیں کی جائے گی۔
