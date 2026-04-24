پاکستانی گلوکار عاصم اظہر اور اداکارہ ہانیہ عامر ایک بار پھر خبروں کی زینت بن گئے ہیں، جہاں حالیہ کنسرٹ میں دونوں کے درمیان ایک مختصر مگر معنی خیز لمحہ سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے۔
رپورٹس کے مطابق امریکا میں ہونے والے ایک کنسرٹ کے دوران ہانیہ عامر بھی موجود تھیں، جہاں انہیں مداحوں نے ہجوم میں پہچان لیا۔ اسی دوران اسٹیج پر ایک ایسا لمحہ سامنے آیا جب عاصم اظہر نے ہانیہ کا ہاتھ تھاما، اور یہی منظر دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر موضوعِ بحث بن گیا۔
ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دونوں ستارے نہایت دوستانہ اور خوشگوار موڈ میں نظر آ رہے ہیں، جبکہ کنسرٹ میں موجود شائقین بھی اس لمحے پر پرجوش دکھائی دیتے ہیں۔ کچھ کلپس میں مداحوں کی جانب سے “ہانیہ، ہانیہ” کے نعرے بھی سنائی دیتے ہیں، جس پر عاصم مسکراتے ہوئے ردعمل دیتے ہیں۔
یہ پہلا موقع نہیں جب دونوں کا نام ایک ساتھ لیا جا رہا ہو۔ عاصم اظہر اور ہانیہ عامر ماضی میں بھی ایک دوسرے سے منسلک رہے ہیں اور 2018 میں ان کی دوستی نے خاصی توجہ حاصل کی تھی۔ بعد ازاں دونوں کے درمیان فاصلے کی خبریں آئیں، تاہم حالیہ مہینوں میں ایک بار پھر ان کے قریب آنے کی افواہیں زور پکڑ رہی ہیں، خاص طور پر عاصم کی سابق منگنی ختم ہونے کے بعد یہ قیاس آرائیاں مزید بڑھ گئیں۔
سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی اس ویڈیو نے مداحوں کو ایک بار پھر سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ آیا یہ محض دوستی ہے یا کہانی میں کوئی نیا موڑ آنے والا ہے۔ کچھ صارفین اسے خوبصورت لمحہ قرار دے رہے ہیں، جبکہ کچھ اسے ممکنہ ’’ری یونین‘‘ کا اشارہ سمجھ رہے ہیں۔
فی الحال دونوں فنکاروں کی جانب سے اس وائرل ویڈیو پر کوئی باضابطہ ردعمل سامنے نہیں آیا، مگر اتنا طے ہے کہ یہ ایک لمحہ شوبز دنیا میں نئی بحث چھیڑ گیا ہے۔