چین کی سب سے بڑی اسنیک ریٹیل چین مِنگ مِنگ ہینمینگ کے نئے اسنیک کنگڈم نے دنیا بھر سے 6500 سے زائد اسنیک کمپنیوں کو اکٹھا کر کے گینیز ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا۔
12 ہزار مربع میٹر کا رقبہ اور اور مجموعی طور پر 35 ہزار سے زیادہ اسنیکس رکھنے والے اسنیک کنگڈم نے رواں ماہ اپریل 17 تاریخ کو افتتاح کے موقع پر دنیا کے سب سے بڑے اسنیک اسٹور کا گینیز ورلڈ ریکارڈ قائم کیا۔
اسنیک کنگڈم خریداروں کو منفرد تجربہ دینے کے لیے بنایا گیا ہے۔ داخلی راستہ ایک طویل ’اسنیک راہداری‘ ہے جو شیشے کے کیبنٹ سے بنی ہے اور اس میں مختلف اقسام کے رنگ برنگے اسنیکس رکھے ہیں جس کا مقصد صارفین کو اسٹور کے اندر موجود اسنیکس کی جھلک دِکھانا ہے۔
اس کے علاوہ اسٹور کے ’انسٹنٹ نوڈل سٹی‘ سیکشن میں 3500 سے زیادہ اقسام کے ملکی اور غیر ملکی انسٹنٹ نوڈلز موجود ہیں۔ ان اقسام میں کلاسک قسم سے لے کر نایاب قسم کے نوڈلز تک موجود ہیں جن سے متعلق لوگوں نے کبھی سنا بھی نہیں ہے۔