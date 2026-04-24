باجوڑ میں پولیس وین اور ایمولینس پر فائرنگ، 5 اہلکاروں سمیت 9 زخمی

پولیس پر حملے کے بعد زخمیوں کو اٹھانے والی ایمبولینس پر بھی نامعلوم افراد نے گولیاں برسائیں، ریسکیو ڈرائیور بھی زخمی

ویب ڈیسک April 25, 2026
خیبر پختونخوا کے ضلع باجوڑ میں پولیس موبائل اور ایمبولینس پر فائرنگ سے 5 پولیس اہلکاروں سمیت 9 افراد زخمی ہوگئے۔

تفصیلات کے مطابق باجوڑ کی تحصیل خار کے علاقے رشکئی میں پولیس گاڑی پر نامعلوم افراد نے  فائرنگ کی۔ پولیس ترجمان کے مطابق فائرنگ کے نتیجے میں 5 پولیس اہلکاروں سمیت 9 افراد زخمی ہوگئے ہیں۔

زخمیوں میں ایک ریسکیو ڈرائیور اور 3 شہری بھی شامل ہیں۔ زخمیوں کو لینے آنے والی ریسکیو ایمبولینس پر بھی نامعلوم افراد نے فائرنگ کر دی۔

جس سے ڈرائیور اور 3 سویلین زخمی ہوئے۔ حملے کے بعد پولیس کی بھاری نفری نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور سرچ آپریشن جاری ہے۔
باجوڑ میں پولیس وین اور ایمولینس پر فائرنگ، 5 اہلکاروں سمیت 9 زخمی

