اسلام آاباد میں غیر ملکی وفود کی آمد، انتظامیہ نے رات گئے اہم اعلان کردیا

راستوں کی بندش کے باوجود مخصوص کیٹگریز کی گاڑیوں کو داخلے کی اجازت ہوگی، ڈپٹی کمشنر اسلام آباد

ویب ڈیسک April 25, 2026
اسلام آباد کی انتظامیہ نے راستوں کی بندش کے باوجود پیٹرولیم مصنوعات، اشیائے خوردونوش اور ادویات لانے والی گاڑیوں کو خصوصی اجازت دے دی۔

تفصیلات کے مطابق ڈپٹی کمشنر اسلام آباد میں غیر ملکی وفود کی آمد کے پیش نظر راستوں کی بندش کا معاملے پر ضلعی انتظامیہ نے پیٹرولیم مصنوعات، اشیاء خوردونوش، ادویات لانے والی گاڑیوں کو خصوصی اجازت دے دی۔

ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے مطابق اشیاء خوردونوش، سبزیاں پھل، ڈسٹری بیوٹرز، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی، فارما سیٹوکل اور پیٹرول پمپس مالکان کے ساتھ ضلعی انتظامیہ رابطے میں ہے۔

ڈی سی اسلام آباد عرفان میمن کے مطابق مذکورہ کیٹگریز میں کسی بھی قسم کی گاڑی کو روکا نہیں جا رہا، تاحکم ثانی ہیوی ٹرانسپورٹ کے اسلام آباد داخلہ پر پابندی رہے گی۔
