پاکستان میں ایران، امریکا کے درمیان کوئی ملاقات طے نہیں ہے، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ

ایرانی وفد پاکستان کو اپنے مؤقف اور مشاہدات سے آگاہ کرے گا،اسماعیل بقائی

ویب ڈیسک April 24, 2026
ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایران اور امریکا کے درمیان کسی بھی ممکنہ ملاقات کے منصوبے کی سختی سے تردید کردی ہے۔

ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں بتایا کہ وہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے ہمراہ سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچے ہیں جہاں وہ پاکستان کی اعلیٰ قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔

ترجمان کے مطابق اس دورے کے دوران پاکستان کی جانب سے جاری ثالثی کوششوں سے متعلق امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا، جبکہ خطے میں امن و استحکام کی صورتحال بھی زیرِ غور آئے گی۔

انہوں نے کہا کہ بات چیت میں امریکا کی جانب سے مسلط کردہ جارحانہ اقدامات کے خاتمے اور خطے میں امن کی بحالی جیسے اہم معاملات بھی شامل ہوں گے۔

اسماعیل بقائی نے واضح کیا کہ اس دورے میں ایران اور امریکا کے درمیان کسی بھی سطح پر ملاقات طے نہیں ہے، تاہم ایرانی وفد پاکستان کو اپنے مؤقف اور مشاہدات سے آگاہ کرے گا۔

واضح رہے کہ اس سے قبل وائٹ ہاؤس ترجمان نے امریکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا تھا کہ ایران نے اس حوالے سے خود رابطہ کیا اور بالمشافہ ملاقات کی درخواست کی تھی، ترجمان نے امن مذاکرات میں امریکی وفد کی شرکت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر ہفتے کی صبح مذاکرات کے لیے پاکستان روانہ ہوں گے۔
