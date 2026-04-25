غزہ میں متحدہ عرب امارات کے تعاون سے 150 فلسطینی جوڑوں کی اجتماعی شادی

اس طرح کی تقریبات کا مقصد فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار اور انہیں عملی مدد فراہم کرنا ہے

ویب ڈیسک April 25, 2026
فلسطین کے علاقے غزہ میں واقع شہر دیر البلح میں متحدہ عرب امارات کے زیرِ اہتمام ایک بڑی اجتماعی شادی کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں 150 فلسطینی جوڑے رشتۂ ازدواج میں منسلک ہوگئے۔

یہ تقریب اماراتی اقدام "الفارس الشہیم" کے تحت 24 اپریل 2026 کو منعقد کی گئی جس کا مقصد غزہ کے متاثرہ اور مالی مشکلات کا شکار نوجوانوں کی شادیوں میں معاونت فراہم کرنا ہے۔

تقریب میں شریک جوڑوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حالات میں شادی جیسے اہم مرحلے کو ممکن بنانا ان کے لیے ایک خواب جیسا تھا۔ شرکاء کے مطابق اس اقدام نے نہ صرف ان کی معاشی مشکلات کم کیں بلکہ امید اور خوشی کا پیغام بھی دیا۔

منتظمین کا کہنا ہے کہ اس طرح کی تقریبات کا مقصد فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار اور انہیں عملی مدد فراہم کرنا ہے۔

واضح رہے کہ غزہ طویل عرصے سے معاشی اور انسانی بحران کا شکار ہے، جہاں ایسے فلاحی اقدامات نوجوانوں کے لیے نئی امید کا ذریعہ بن رہے ہیں۔

 
