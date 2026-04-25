نائیجیریا کے سابق انٹرنیشنل فٹبالر دوستانہ میچ کے دوران انتقال کرگئے

مائیکل اینرامو اپنی مضبوط جسامت اور جارحانہ اندازِ کھیل کی وجہ سے ’’دی ٹینک‘‘ کے نام سے جانے جاتے تھے

ویب ڈیسک April 25, 2026
نائیجیریا کے سابق انٹرنیشنل اسٹرائیکر مائیکل اینرامو دوستانہ میچ کے دوران دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کرگئے۔

رپورٹس کے مطابق 40 سالہ مائیکل اینرامو نائیجیریا کے شہر کادونا میں جاری ایک دوستانہ میچ میں شریک تھے جہاں انہوں نے پہلا ہاف مکمل طور پر معمول کے مطابق کھیلا۔

تاہم دوسرے ہاف کے آغاز کے صرف پانچ منٹ بعد وہ بغیر کسی تصادم کے اچانک زمین پر گر گئے جس کے بعد انہیں فوری طبی امداد فراہم کی گئی۔

مائیکل اینرامو اپنی مضبوط جسامت اور جارحانہ اندازِ کھیل کی وجہ سے ’’دی ٹینک‘‘ کے نام سے جانے جاتے تھے۔

بعد ازاں انہیں قریبی اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹرز نے ان کے انتقال کی تصدیق کر دی۔

ابتدائی طبی رپورٹس اور نائجیرین فٹبال فیڈریشن کے مطابق ان کی موت کی ممکنہ وجہ دل کا دورہ بتائی جا رہی ہے۔
متعلقہ

Express News

پی ایس ایل 11: اسلام آباد یونائیٹڈ نے حیدرآباد کنگز مین کو 8 وکٹوں سے شکست دیدی

Express News

پی ایس ایل: خالی میدان مایوس کن ہیں، تماشائیوں کو آنے کی اجازت دی جائے، اسد عمر

Express News

میراتھن کے بعد ٹیبل ٹینس میں بھی روبوٹ نے انسانوں کو شکست دے دی

Express News

راولپنڈیز ٹیم کے وفد کا ایس ایس یو ہیڈکوارٹرز کا دورہ

Express News

فیفا ورلڈکپ 2026: کیا ایران کی جگہ اٹلی کو شامل کیا جارہا ہے؟

Express News

پی ایس ایل: نسیم شاہ ایک بار پھر انجری کا شکار ہوگئے

